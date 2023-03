Jacques Réda, Leçons de l'arbre et du vent

Il est une forêt sans borne où je voudrais

M’enfoncer, en mourant, loin de la médecine

Qui m’impose pour vivre une foule d’extraits Chimiques. J’y prendrais tout doucement racine,

Jusqu’au jour où, non moins en douceur, j’entrerais

D’abord aussi fragile et fin qu’une houssine,

Quitte de mes devoirs et de mes intérêts,

Dans l’absence de temps où l’Arbre se dessine

Sans crayon ni pastel, sanguine ni pinceau.

Vite, j’y deviendrais vigoureux arbrisseau.

Puis l’artiste inconnu qui conçut la rosée.

Et la houle des monts et les yeux des vivants

Me laisserait songer tout au fond du musée

Végétal où, distraits, viennent errer les vents. »

