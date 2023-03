Brunch Matrimoine (Printemps de la Poésie 2023, Médiathèque Valais)

UN ÉVÉNEMENT PHARE du Printemps de la Poésie 2023 en partenariat avec la Médiathèque du Valais (Rue de Lausanne 45, 1950 Sion)

Dans les anthologies, dans nos imaginaires, dans les figures de style… partout se trouvent des figures féminines, mais où sont les femmes créatrices ? Autour d’un brunch, la Médiathèque de Sion, en plein BiblioWeekend, propose une rencontre savoureuse avec le Printemps de la poésie, vivifiante et pleine de surprises pour redonner une présence et de la voix aux poétesses.

Édith Boissonnas (1904-1989), Pierrette Micheloud (1915-2007), Anne Perrier (1922-2017), Monique Laederach (1938-2004). Quand on cite les noms des quatre poétesses suisses qui se partagent l’affiche 2023 du Printemps de la poésie, on entend, comme un écho assourdissant, toutes celles que l’on ne connaît pas, toutes celles qui n’ont même jamais pu transmettre.

L’invisibilité des femmes dans l’univers de la poésie jusqu’à la fin des années 1970 pose de nombreuses questions sur les motifs de cette absence et sur ses conséquences. Parmi elles : à qui se référer quand on est femme et qu’on écrit ? Est-on même consciente du silence qui nous précède ? Existe-t-il une écriture proprement féminine ?

Avant une rencontre avec la Valaisanne Eve-Line Berthod — qui a fait paraître son premier recueil poétique en 2022 et témoignera de son expérience —, la poétesse genevoise Sylviane Dupuis se confiera sur sa prise de conscience progressive de l’effacement insidieux des femmes en poésie.

Et si la métaphore inconsciente s’y mettait aussi ? Entre le Livre d’Ophélie d’Anne Perrier (avec qui Sylviane Dupuis entretint une longue correspondance), Si vivre est tel de Monique Laederach (qu’elle fréquenta sur les bancs du groupe d’Olten), ses propres Figures d’égarées comme sa Cantate à sept voix, et d’Ophélie ou Eurydice à son propre « Cassandre taciturne emmaillotée d’obscur », l’universitaire traque dans sa poésie et celle de ses pairs, les ruses d’un inconscient collectif féminin pour déjouer un mutisme hérité de génération en génération.

En guise de mignardises, le public pourra goûter aux poèmes coups de cœur d’étudiantes et d’étudiants de l’UNIL piochés dans le répertoire du matrimoine francophone et commentés en tête-à-tête, ainsi qu’au savoureux juke-box poétique du comédien Vincent Held et de son compère musicien Olivier Forel : un spectacle d’improvisation sur le vif de poèmes de nos quatre poétesses, sélectionnés cette fois au hasard…

Réservation indispensable de votre brunch au café « Le Trait d'union » de la Médiathèque Valais – Sion au 027.346.53.64 ou par email letraitdunion@orif.ch. Prix 25CHF/personne.