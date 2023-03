(D)écrire les frères mendiants en français. Critique et stéréotypie du XIIIe au XVIe s. (Saint-Étienne)

Dès le milieu du XIIIe siècle, les frères mendiants sont confrontés, au sein de l’Université de Paris, à l’hostilité des maîtres séculiers. Or, cet antifraternalisme d’origine savante se répand très tôt dans la littérature vernaculaire, où il se transforme en une critique généraliste et essentialisante : accusés d’aimer l’argent tout en prétendant aspirer à la pauvreté évangélique, les frères mendiants sont dépeints comme l’incarnation du vice d’hypocrisie. Le présent colloque vise donc à interroger les conditions dans lesquelles le discours anti-Mendiants a dépassé le cercle restreint de la polémique universitaire pour gagner la littérature en langue française et y forger le stéréotype, extrêmement puissant et durable, du frère mendiant hypocrite.

Jeudi 30 mars



13h30 – Accueil des participant-e-s et café de bienvenue

14h00 – Introduction au colloque (Thibaut Radomme UJM Saint-Étienne)



Session 1 – Origines ?

Présidence : Pierre Manen (UJM Saint-Étienne)



14h30 – Sung-Wook Moon (Université nationale de Chonnam, Corée du Sud), « Rutebeuf et les Mendiants. Deux paroles nouvelles » [en visioconférence]

15h00 – Valérie Fasseur (Université Paul-Valéry Montpellier 3), « Jean de Meun et les Mendiants »

15h30 – Discussion

15h45 – Pause café



Session 2 – Récits brefs

Présidence : Mattia Cavagna (Université catholique de Louvain)



16h30 – Alain Corbellari (Université de Lausanne / Université de Neuchâtel), « Les frères mendiants dans les fabliaux »

17h00 – Nora Viet (Université Clermont Auvergne), « La critique des ordres de mendiants, du Decameron à ses premières traductions françaises »

17h30 – Nicolas Le Cadet (Université Paris-Est Créteil), « La représentation des cordeliers dans L’Heptaméron de Marguerite de Navarre »

18h00 – Discussion

20h00 – Dîner



Vendredi 31 mars



08h45 – Accueil



Session 3 – Prolongements

Présidence : Marylène Possamaï-Pérez (Université Lumière Lyon 2)



09h00 – Silvère Menegaldo (Université de Tours), « Rutebeuf et Jean de Condé : satire des Mendiants et défense des ménestrels »

09h30 – Jean-Marie Fritz (Université de Bourgogne), « Cordeliers et Jacobins dans les deux rédactions de Renart le Contrefait »

10h00 – Discussion

10h15 – Pause café



Session 4 – Exemplarités

Présidence : Élise Rajchenbach (UJM Saint-Étienne)



10h45 – Marie-Anne Polo de Beaulieu (École des Hautes Études en Sciences Sociales), « Les frères mendiants dans Les Contes moralisés de Nicole Bozon et le Ci nous dit »

11h15 – Denis Hüe (Université Rennes 2), « Franciscains et Dominicains à Rouen »

11h45 – Discussion

12h00 – Déjeuner



Session 5 – Sociétés

Présidence : Mattia Cavagna (Université catholique de Louvain)



14h00 – Florent Coste (Université de Lorraine), « La réponse du berger à la bergère ? Critique des ordres mendiants et polémique antipastorale »

14h30 – Fabienne Henryot (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), « L’arrivée des capucins en France au XVIe siècle : critiques et soupçons, de la Réforme à la Ligue »

15h00 – Discussion

15h15 – Clôture des travaux

—

Informations pratiques

Saint-Étienne, Université Jean Monnet, Campus Manufacture

Centre des Savoirs pour l’Innovation (CSI), Bâtiment des Forges

11 rue Dr Rémy Annino, Salle du Conseil (L121)

Colloque organisé avec le soutien de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, de l'IHRIM et du LabEx COMOD.