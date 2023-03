La liberté d'expression : regards juridiques et normatifs (Montréal)

Le volet québécois de la Chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression est heureux de vous convier à sa première journée d’études, intitulée « La liberté d’expression : regards juridiques et normatifs », qui sera suivie d’un lancement officiel de la chaire.



Ces activités auront lieu le 20 avril 2023 en comodalité au Salon François-Chevrette (A-3464 Faculté de droit) de l’Université de Montréal. Le Salon François-Chevrette est situé au 3e étage du Pavillon Maximilien-Caron (3101, Chemin de la Tour, Montréal, H3T 1N8).



L’accès est libre et gratuit, mais une inscription est obligatoire (Marie-Odile.Richard@uqtr.ca) soit pour obtenir le lien Zoom et soit pour signaler votre présence au lancement.

Programme



20 avril 2023, Salon François-Chevrette A-3464 Faculté de droit - Université de Montréal



Journée d’études « La liberté d'expression : regards juridiques et normatifs »



8h15 Accueil



8h30-10h00 : La liberté d’expression en milieux éducatifs/académiques



- Jean-François Gaudreault-Desbiens, Les cadres juridiques des libertés d’expression et académique

- Michel Lacroix, Perspectives syndicales sur la liberté académique

- Bruce Maxwell, La liberté d’expression des enseignants en classe : un regard juridique



10h15-11h45 : La liberté de création



- Georges Azzaria, Liberté de création et droit d’auteur

- Gabriella Rozankovic, Liberté de création et droits de la personnalité

- Pierre Rainville, Liberté de création et droit pénal



13h30-15h : Les libertés d’expression et de religion



- Pierre Bosset, La liberté d'expression à l'épreuve des convictions religieuses : approches juridiques francophones

- Harith Al-Dabbagh, La liberté de manifester ses convictions religieuses en contexte arabo-musulman : Le cas du niqab dans les écoles publiques égyptiennes

- Solange Lefebvre, Une nouvelle interface entre la liberté de conscience et de religion, et la liberté d'expression ?



15h15-16h45 : La liberté d’expression et les droits fondamentaux



- Pierre Trudel, Les limites à l’expression des propos controversés

- Pierre Rainville, La liberté d’expression et la protection de la dignité

- Ugo Gilbert-Tremblay, Les neurosciences et le brouillage de la frontière entre préjudice émotionnel et préjudice corporel : quel apport pour le débat sur les limites de la liberté d'expression ?



17h30 Lancement de la Chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression.