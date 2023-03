Linguistique/Littérature/Communication: Quelques possibilités de partenariat (Maroc)

Université Abdelmalek Essaâdi

Faculté des Sciences et Techniques

Al Hoceima

Colloque International



LINGUISTIQUE/LITTERATURE/COMMUNICATION :

Quelques Possibilités de Partenariat

17 et 18 Mars 2023

Al Hoceima, Maroc

Vendredi, 17 Mars 2023 (GMT+1)

Les travaux du colloque auront lieu à la salle des conférences de la faculté des sciences et techniques d’Al-Hoceima

8h30 – 9h00

Accueil des participants

9h00 – 9h30

Allocutions de bienvenue :

Pr ELMOUMNI Bouchta

Président de l’université Abdelmalek Essaâdi

Pr BAKKALI Mohammed

Doyen de la FST d’Alhoceima

Pr BENHAYOUN Jamal Eddine

Vice-président chargé de la pédagogie

Pr EL BAKKALI EL Arbi

Chef de département de gestion et des techniques d’expression et de communication

Pr Amhamdi Hassan

Vice-doyen de la FSTH

Pr KERKOUR Camélia

Comité organisateur du colloque

Conférence inaugurale

9h30 – 10h00

Pr. Pierre Marrillaud : Les sciences du langage et Darwin

Pierre Marillaud, docteur et habilité à la direction de recherche en sciences du langage, inspecteur d’académie honoraire, ancien chercheur associé à l’université Jean-Jaurès de Toulouse et ancien président du colloque international d’Albi langages et signification.

10h00 – 10h30

Pause – café

Session A

10h30 – 12h30

Littérature / Linguistique

Modérateur : Mouhcine Amraoui Saidi

10h30 - 10h45

Radhia Aroua (Université Paris VI / France)

" La fragmentation narrative et la métafiction dans le récit de Jean Echenoz "

10h45 – 11h00

Jean Marius Ehui (Université Félix Houphouët Boigny/Cote d’Ivoire)

"Stylistique et communication : Mutations et convergences"

11h00 – 11h15

Ouafae Benzina (Université Moulay Ismail/ Maroc)

"La littérature à l’épreuve des outils informatiques pour l’analyse du discours"

11h15 – 11h30

Abderrahmane TALBI (Université Sidi Mohamed ben Abdellah /Maroc)

"La langue au carrefour de la littérature et de la linguistique : Articulations ou désarticulations"

11h30 – 11h45

Mouhcine Amraoui Saidi (Université Hassan II / Maroc)

"Le tournant discursif de l’interprétation du texte littéraire"

11h45 – 12h30

Débat 45min

Pause de déjeuner

Session B

14h30 – 16h15

Littérature / Traduction

Modérateur : Nouafal elbakali

14h30 – 14h45

Mustapha TIJJINI (Université Mohamed I / Maroc)

"Enseignement de la littérature à l’université : Apport de la traduction littéraire en didactique de la littérature"

14h45 – 15h00

Oussama AMRANI (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

"Quelques aspects de l’écriture de la violence chez Mohamed Nedali’

15h00 – 15h15

Meriem HALLAFOU (Université Ibn Tofail /Maroc)

"La violence verbale dans le discours poétique marocain"

15h15 – 15h30

Naoufal ELBAKALI (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

"Les apories linguistiques et stylistiques de la traduction littéraire : cas des fleurs du mal de Charles Baudelaire et Lettres à moi-même d’Edmond Amran Elmaleh"

15h30 – 16h15

Débat 45min

Pause – café

Session C

16h45 – 18h30

Littérature / Communication

Modératrice : Camélia Kerkour

16h45 – 17h00

Kamory KANGARA (Ecole normale supérieure de Bamako / Mali)

" Analyse-interprétation du schéma de la communication et des fonctions du langage de Roman Jakobson à partir de Altiné…mon unique péché d’Anzata Ouattara "

17h00– 17h15

Oifaâ MTAFI (Université Mohamed I / Maroc)

" Communication et littérature : entre influence et répercussion culturelles "

17h15 – 17h30

Hicham KHIRA (Université Ibn Tofail / Maroc)

" Le contact de langues dans le roman marocain d’expression française, cas du roman Une année chez les français "

17h30 – 18h15

Camélia KERKOUR (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

" La presse en ligne et analyse du discours : quels enjeux et impacts sur les lecteurs-usagers "

18h00 – 18h30

Débat 45min

Samedi, 18 Mars 2023 (GMT+1)

Les travaux du colloque auront lieu à la salle des conférences de la faculté des sciences et techniques d’Al-Hoceima

Session D

09h00 – 11h00

Littérature/ Communication

Modérateur : Hamid AMMAR

09h00 – 09h15

Amin ELALAMI (Université Hassan I / Maroc)

" L’humour et l’ironie : Jeux et enjeux d’une communication Oblique "

09h15 – 09h30

Elmehdi ELMOULOUNE (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah / Maroc)

" La linguistique de la poésie et la communication poétique : vers une approche interdisciplinaire "

09h30 – 09h45

Hajar AIT GARJOUM (Université Hassan II / Maroc)

" L’accent et l’aisance verbale : y a-t-il un rapport "

09h45 – 10h00

Souad Masmoudi (Université Mohamed I / Maroc)

" Etude sociocritique de Et plus si affinités … de Moha Souag "

10h00 – 10h15

Hamid AMMAR (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

" Le littéraire et le communicatif ne s’épousent-ils pas "

10h15 – 11h00

Débat 45min

Pause – café

Session E

11h30 – 13h15

Communication

Modérateur : Abdelfattah LAHIALA

11h30 – 11h45

Imane EKORTOBI (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

" Discours et communication : le choix du message en communication de crise "

11h45 – 12h00

Kaoutar MADOUGHRI (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

" Communication Sportive et son impact sur les sociétés"

12h00 – 12h15

Mona ACHMOULTE (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

" L’enseignement-apprentissage du français à l’université marocaine : lacunes linguistiques "

12h15 – 12h30

Abdelfattah LAHIALA (Université Abdelmalek Essaâdi / Maroc)

" Le modèle AEMBC pour la définition et la conception du rôle de l’enseignement : Facteur "

12h30 – 13h15

Débat 45min

Session F

13h15 – 15h15

Linguistique/Littérature/Communication

Modérateur : El Arbi ELBAKKALI

13h15 – 13h30

Lahcen OMARI (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah / Maroc)

" L’interaction du littéraire, du linguistique et du communicationnel dans le proverbe d’Ait M’guid "

13h30 – 13h45

Ilham BAAZIZ (Université Ibn Tofail / Maroc)

" Le problème épistémologique du corpus in situ en sociolinguistique "

13h45 – 14h00

Mustapha CHERFAOUI (Université Mohamed V / Maroc)

" Linguistique, littérature et communication : l’épreuve du discours littéraire de Maingueneau "

14h00 – 14h15

Hakim AIT ALLA (Université Moulay Ismail / Maroc)

" Sémiotique et texte littéraire de la transformation à l’événement "

14h15 – 15h00

Débat 45min

Déjeuner de clôture

Contact:

Pr. EL Arbi El BAKKALI

ea.elbakkali@uae.ac.ma

Comité d'honneur :

Pr. Bouchta El Moumni

Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan Maroc

Pr. Mohammed BAKKALI

Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques, Al Hoceima Maroc

Pr. Jamal Eddine Benhayoun

Vice Président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan Maroc

Pr. Pierre Marrillaud

Université Jean-Jaurès de Toulouse, France

Responsables du colloque:

Comité d’organisation :

Mohammed Bakkali

FSTH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Hassan Amhamdi

FSTH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Mustapha Hamdi

FSTH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Ibrahim Mourabit

FSTH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Camélia Kerkour

FSTH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Hamid Ammar

FSTH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

El Arbi Bakkali

FSTH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Comité scientifique :

Ammar Hamid

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Baba Khalil

Université Mohamed premier, Oujda, Maroc

Beltaief Lilia

Université de Carthage, Tunis, Tunisie

Benhayoun Jamal Eddine

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Ben Msila Anouar

Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc

Boulblah Mohammed Yassine

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Denooz Laurence

Université de Lorraine, Nancy, France

Edwards Carole

Texas Tech university, Lubbock, Usa

EL Azouzi Abdelmounîm

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

EL Bakkali EL Arbi

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

EL Bakali Nofal

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

EL Himani Abdelghani

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Khalifi Abdelilah

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Fellous Ali

Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc

Frengs Julia

University of Nebraska, Lincoln, Usa

Gregoroire Vincent

Berry College, Georgia, Usa.

Kerkour Camélia

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan,Maroc

Lahyala Abdelfattah

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Lhioui zohra

Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc

Mardorossian Carine

University at Buffalo, Usa

Marillaud Pierre

Université Toulouse Jean Jaurès, France

Ouakili Asraoui Fadi

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, Maroc

Panaite Oana

Université d’Indiana, Bloomington, Usa

Pujante Domingo

Université de Valence, Espagne

Rey Mimoso-Ruiz Bernadette

Institut catholique de Toulouse, France

Saidi Amraoui Mouhcine

Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Verna Marisa

Université catholique du sacré cœur, Milan, Italie

Webster Catherine

University of central Oklahoma, Usa

Yaagoubi Ahmed

Université Sultan Moulay Soliman, Beni Mellal, Maroc