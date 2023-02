(D)Ecrire l'Etna (Paris)

« L’Etna et les feux qui éclatent de ses creuses fournaises » sont aussi fascinants aujourd’hui qu’à l’aube de notre ère, quand un poète anonyme, assimilé à Virgile, en fit la première description autoptique. De tous temps, voyageurs, artistes, scientifiques ont voulu comprendre et expliquer les entrailles mystérieuses de la montagne enflammée, et graver leurs impressions dans les esprits de ceux qui ne l’avaient pas vue. De la chaleur de ses ruches urbaines au vent glacial de son inquiétante cime, en traversant ses bois et ses déserts de lave, l’Etna offre aux sens un éventail d’inspirations. De ces inspirations naissent, aujourd’hui comme hier, des représentations artistiques et scientifiques du volcan qui s’entrelacent et se nourrissent les unes des autres.

Protagonistes, comme leurs prédécesseurs, d’ascensions périlleuses, de travaux cartographiques innovants, d’échantillonnages risqués dans le panache, d’activités d’enseignement multiples, les savants d’aujourd’hui, professeurs comme étudiants, s’émerveillent de se découvrir dans les mêmes postures que ceux de jadis, portés comme eux, sur cette montagne, au-delà des disciplines, des frontières nationales et des diversités culturelles.

Lors de cette journée, des géoscientifiques et des historiens des arts, des littératures et des cartes, croiseront leurs points de vue et ceux de leurs sources pour éclairer la fabrique des savoirs sur l’Etna.



Programme



08:45-09:15 | Accueil des participants



09:15 | Bienvenue : directions SGF, ENS, INGV-OE, Translitteræ



VIVRE AVEC L’ETNA

Animatrice : Tjarda Roberts



09:20-09:45 | Etna, le Grand tour infini (Boris Behncke)

09:45-10:10 | “Aetnam montem conscendit, ut solis ortum videret arcus specie”: L’Etna, vulcano di idee, progetti e ricerche tra scienza, arte ed archeologia (Daniele Malfitana)

10:10-10:35 | Etna et le Souffle de la (T)erre (Arthur Enguehard, Lorella Abenavoli)

10:35-11:05 | Pause



REGARDER L’ETNA

Animatrice : Rita Compatangelo Soussignan

11:10-11:35 | Serpents, foudres, flammes : quand le volcan se fond dans le mythe. Le cas de l’Etna (Loredana Lancini)

11:35-12:00 | Retraduire le poème anonyme latin sur l’Etna : enjeux et hypothèses (Frédéric Le Blay)

12:00-12:25 | Etna et symbolisme volcanique dans la littérature romantique (Pierre Musitelli)

12:25-12:40 | Présentation par Aldo Musumarra de l’exposition « Silvestri-Fouqué : une collaboration scientifique et une amitié nées en 1865 sur les pentes de l’Etna », préparée avec la participation de Marvin Ozturk-Bazin et de Pierre Briole



12:40-13:50 | Déjeuner dans la bibliothèque de la SGF



VOYAGER AUTOUR DE L’ETNA

Animatrice : Anne Vial-Logeay

13:55-14:20 | La structure et l’évolution du mont Etna dans les dessins de Jean Hoüel : le dessin au service de la science (Tiziana Abate)

14 :20-14:45 | Goethe et l’Etna (Mandana Covindassamy)

14:45-15:10 | Alexandre Dumas et l’Etna (Anca Dan, Pierre Briole)

15:10-15:40 | Pause

ÉTUDIER L’ETNA

Animateur : Jean-Paul Poirier

15:45-16:10 | La rete geodetica di base della mappa dell’Etna di Sartorius von Walterhausen (Francesco Privitera, Pierre Briole)

16:10-16:35 | Les éruptions historiques de l’Etna, texte et terrain : deux exemples (Jean-Claude Tanguy)

16:35-17:00 | Ferdinand Fouqué, chroniques d’un savant sur l’Etna (Marvin Ozturk-Bazin)

17:00-17:20 | Témoignages d’étudiants



17:20-17:30 | Conclusion de la journée et quelques mots sur la préparation des actes.