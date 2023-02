Arrêts sur scène / Focus, n° 11 : "Scènes de spectres"

Le spectre est une figure qui hante l’ensemble du théâtre européen de la première modernité. C’est un familier, voire un pilier, de la tragédie de vengeance. Dans chaque scène de spectre étudiée dans le présent volume, des dramaturges anglais, français, crétois et allemands font apparaître un « revenant », l’âme d’un trépassé qui, souvent, revient hanter son meurtrier ou au contraire aiguillonner un proche afin d’être vengé. Afin de rendre plus claires les évolutions au fil des siècles des cheminements scéniques de cette figure spectrale, ce volume a retenu une progression chronologique, au sein de laquelle des thématiques communes apparaissent. Telle la question de la corporéité du spectre qui souligne le paradoxe qu’il y a à jouer un personnage immatériel. Car par sa rémanence d’humanité, le spectre est la parfaite métaphore de l’acteur qui joue sur scène quelqu’un qui n’est pas ou plus. Le spectre est également ce que l’on croit voir et par conséquent ce qui attire le regard du spectateur, lequel partage avec le spectre une étymologie commune. Rien d’étonnant dès lors à ce que de telles scènes d’apparition donnent lieu à des variations sur le regard et à une réflexion sur l’invisibilité. De plus, le théâtre cherche de façon paradoxale à la fois à établir la ressemblance du spectre avec le personnage vivant et à rendre immédiatement reconnaissable sa nature spectrale. Ce que montrent les études réunies dans ce volume, c’est effectivement un dialogue sans cesse renouvelé entre mises en scène d’ombres et le commentaire sur celles-ci. Car, après tout, peut-il y avoir meilleure métaphore de l’essence même du théâtre que ce dialogue entre vivants et morts ?

Sommaire

Pierre Kapitaniak et Andrew Hiscock Introduction [Texte intégral]

1. La Renaissance française et néo-hellénique

François Lecercle Composer avec les morts. Les fonctions du spectre sur la scène européenne (XVIe–XVIIIe siècles) [Texte intégral]

Anastasia Ladefoged Larn Ghosting the past: exploring Mark Antony’s ghost as an allegory on history in Jodelle’s Cléopâtre captive [Texte intégral]

Marianne Closson Le Tableau tragique de Joyel (1633) ou la nuit des morts-vivants [Texte intégral]

Sofia Kalogeropoulou Les âmes souffrantes de la Renaissance crétoise [Texte intégral]

2. La Renaissance anglaise

Charles Whitworth A friendly ghost, a head in a well, a mute madwoman – and much more: weird comedy in Peele’s The Old Wife’s Tale (1595); or, Jack the friendly ghost [Texte intégral]

Imke Lichterfeld ‘Poor mortal living ghost’– The ghost of Margaret past/present/future in Richard III[Texte intégral]

Laurent Berger Le personnage du fantôme et le fantôme du personnage dans Hamlet, acte I, scène 5 [Texte intégral]

Élisabeth Lacombe Les os, le mort, les sorts : le spectre d’Agamemnon dans The Tragedy of Orestes par Thomas Goffe (1613–1618) [Texte intégral]

Pierre Kapitaniak Bending one’s eye on vacancy? Stage ghosts, Shakespeare and the question of visibility in English drama [Texte intégral]

Chris Salamone ‘’Las sir! I’m no Ghost’: the misprision of spectral presence in Caroline drama [Texte intégral]

3. La Restauration anglaise et les Lumières

Maria Neklyudova A ‘Gallant counterfitted Ghost’: staging a political apparition in 1683 [Texte intégral]

Florence March « My Ghost can bear no more; but comes to Rage »: spectres de Shakespeare sur les scènes de la Restauration anglaise [Texte intégral]

Miranda Corcoran et Andrea Di Carlo ‘Pseudonecromantic spectres’: dark media and the technological sublime in eighteenth-century phantasmagoria [Texte intégral]

Jennifer Ruimi Des spectres et des petits-maîtres : ombres et fantômes dans le théâtre de Voltaire[Texte intégral]

Béatrice Pfister Sémiramis, de la pièce de Voltaire au ballet d’Angiolini : scènes de spectre d’un art à l’autre [Texte intégral]

Jean-Philippe Grosperrin Laboratoire des spectres dans le théâtre musical de l’orbe germanique (1754–1781)[Texte intégral]