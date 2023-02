Vincent Deville, Loig le Bihan, Penser les formes filmiques contemporaines.

Comment penser les formes filmiques contemporaines dans un monde éminemment complexifié, à l’ère d’une mondialisation débridée, où la circulation des images n’a jamais été aussi massive et rapide ?

C’est un véritable défi pour l’analyste des images, qui peut lui-même se dire contemporain à la seule condition d’être « celui qui perçoit l’obscurité de son temps comme une affaire qui le regarde et n’a de cesse de l’interpeller », selon le philosophe Giorgio Agamben.

Articulée autour de quatre hypothèses de travail – Temporalités contrariées ; Mémoires stratifiées ; Espaces reconfigurés ; Mondes partagés – la réflexion collective menée ici interroge à la fois la manière dont les formes filmiques contemporaines pensent et analysent le monde, et comment elles suscitent en retour l’invention de nouveaux gestes, méthodes, postures, techniques, stratégies et outils analytiques afin de continuer à penser avec exigence les images et les œuvres d’aujourd’hui.

