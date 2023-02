Journée d'étude « "La Celestina", d’hier à aujourd’hui. La réception contemporaine d’un chef-d’œuvre du Siècle d’Or » (Université Bretagne Sud)

Journée d’étude

La Celestina, d’hier à aujourd’hui.

La réception contemporaine d’un chef-d’œuvre du Siècle d’Or



Vendredi 14 avril 2023, de 10h30 à 18h



Org. : François-Xavier Guerry





Université Bretagne Sud (Lorient) — UFR LLSHS — Maison de la Recherche







10h30. Ouverture de la journée

Immaculada Fàbregas-Alégret (Université Bretagne Sud, dir. adj. HCTI Lorient)





Première session : La Celestina en images

Modération : François-Xavier Guerry (Université Bretagne Sud)





11h00. Guillermo Juberías Gracia (Université Bretagne Sud), « Alcahuetería en la plástica contemporánea, de Goya a Braun-Vega: usos y variaciones de un asunto español »





11h30. Timo Kehren (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), « Celestina selon Picasso : naissance d'une icône moderne »



12h00. Virginie Dumanoir (Université Rennes 2), « La Célestine en couverture : éditions contemporaines ».





Débat



Déjeuner





Seconde session : La Celestina, un objet actuel ?

Modération : Daniel Attala (Université Bretagne Sud)





15h00. Jéromine François (Université de Namur, NaLTT), « Celestina en serie: propuesta de tipología para la narrativa actual »





15h30. Christine Orobitg (Université Aix-Marseille, à distance), « Melibea à la lumière des féminismes contemporains : une réflexion autour des notions d’objet et de sujet, de la volonté et du consentement ».





Pause





16h30. Thomas Faye (Sorbonne Université), « La Célestine et la bande dessinée : entre décentrement et annexion, une héroïne difficile à mettre en case ? »





17h00. Enrique Fernández (University of Manitoba, à distance), « La presencia escénica y la caracterización de famosas actrices que interpretaron el personaje de Celestina »





Débats