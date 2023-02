Henry David Thoreau, Sept jours sur le fleuve (éd. et trad. Thierry Gillybœuf)

À la fin de l’été 1839, Henry David Thoreau et son frère aîné John entreprennent un voyage à bord de l’embarcation qu’ils ont fabriquée de leurs mains. Ils vont suivre le cours de la Concord River, puis de la Merrimack River. Quand John meurt trois ans plus tard, Thoreau décide de lui rendre hommage en retraçant leur voyage, à partir de notes qu’il rassemble dans sa cabane de Walden. Il condense son récit en une semaine symbolique, où chaque journée est associée à un thème : la poésie antique, la sagesse orientale, la culture des Indiens d’Amérique… Au rythme du courant, vif ou lent, les paysages traversés sont décrits avec l’œil poétique du peintre et la précision du scientifique. Et ce périple, qui fut bien réel, devient un voyage initiatique, une véritable épiphanie, dans l’abandon heureux à la Nature et à l’espace des vastes étendues américaines.