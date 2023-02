Vivien Philizot, Images premières. Aux origines de la représentation visuelle

Les images s’incarnent dans une infinie diversité d’objets, de phénomènes et de situations, semblant toujours résister à notre irrépressible besoin de les définir. À moins, peut-être, de se demander d’où elles viennent. Œuvres peintes, diagrammes, cartes, images télévisuelles, images scientifiques, ombres, photographies satellites, dessins pariétaux, se côtoient ainsi ici en douze « tableaux », pour nous faire cheminer dans cette zone liminaire et fragile où les images sont tout juste des images. Aux frontières et aux origines même de la représentation visuelle, les images premières peuvent nous aider à préciser, à raffiner, à définir, à la fois ce que nous savons sur l’image et ce que nous pouvons savoir par l’image.

Table des matières

Introduction

Définitions, 8



Chapitre 1

Les ombres de la caverne de Platon, 22

Chapitre 2

Les nuages de Léonard de Vinci, 38

Chapitre 3

Les animaux de la caverne de Chauvet, 56

Chapitre 4

Le tableau des températures de Jean-Henri Lambert, 74

Chapitre 5

La carte de l’océan de Lewis Carroll, 92

Chapitre 6

Le cheval de bois de Ernst Gombrich, 110

Chapitre 7

Le « Point de vue de la fenêtre » de Nicéphore Niépce, 124

Chapitre 8

« A Pale Blue Dot » de Carl Sagan, 146

Chapitre 9

Les Jeux olympiques de Berlin sur l’écran du Dr Arroway, 170

Chapitre 10

Deep Dream de Google, 190

Chapitre 11

Les atomes d’IBM, 214

Chapitre 12

Le fond diffus cosmologique, 238

Conclusion

L’horizon des images, 260

Remerciements et crédits, 274