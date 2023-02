François Rivière, Souvenir d'Enid Blyton

L’œuvre d’Enid Blyton (1897-1968), dont la partie la plus connue est la série du Club des Cinq, passionne et enthousiasme les enfants alors qu’elle indiffère le plus souvent les adultes – quand elle ne suscite pas leur réprobation. On sait que, de son vivant et après sa mort, la romancière fit l’objet de campagnes de dénigrement outrées – à proportion de son succès phénoménal – de la part d’enseignants, de bibliothécaires, de pédagogues et d’autres prescripteurs dénonçant le caractère stéréotypé de son univers.



Auteur de plusieurs biographies de figures de la littérature anglaise (J. M. Barrie, G. K. Chesterton, Agatha Christie) ou américaine (Patricia Highsmith), François Rivière adopte, dans Souvenir d’Enid Blyton, une approche multiforme pour mieux tenter de cerner le « mystère Blyton » et les ressorts de son pouvoir d’enchantement. C’est ainsi que cet essai entrecroise une enquête biographique sur la romancière, des remémorations de l’auteur sur ses premières lectures d’enfance (qui furent à la source de sa propre vocation d’écrivain), et même des échappées dans la fiction, sous la forme d’une visite imaginaire à Enid Blyton dans sa propriété de Green Hedges. Les étonnantes méthodes d’écriture de la romancière, expliquant sa fécondité hors du commun – plus de sept cents volumes publiés –, font l’objet d’une attention particulière, de même que l’évolution de sa réception à travers le temps. Au-delà du « cas Blyton », d’autres auteurs anglais pour la jeunesse sont considérés chemin faisant. Leur exemple nourrit une réflexion sur la littérature pour enfants et l’effet qu’elle produit dans l’imaginaire de ses jeunes lectrices et lecteurs.



Table des matières



Prologue

1. Le parc des Fées

2. Retour à l’autre pays des fées

3. Il n’y a que les grandes personnes qui meurent

4. Sur la route de Green Hedges

5. En approchant de Green Hedges

6. Intermède

7. En arrivant à Green Hedges (I)

8. En arrivant à Green Hedges (II)

9. Sociétés secrètes

10. Seriez-vous la main qui écrit ?

11. Green Hedges

Postface : In loving memory

Éléments de chronologie