Dramaturgies du geste. Faire récit par l’image et le corps dans le texte de théâtre de 1945 à nos jours (Montpellier)

Dramaturgies du geste



Faire récit par l’image et le corps dans le texte de théâtre de 1945 à nos jours





JOURNÉE D’ÉTUDES



Org. Pénélope Dechaufour et Élise Leménager-Bertrand



RIRRA 21 (Programme Corps, textes, images, sons et objets en jeu)



Département Théâtre et spectacle vivant – UFR1



Université Paul Valéry Montpellier 3





10 mars 2023



à La Baignoire, lieu des écritures contemporaines à Montpellier



7 rue Brueys



9h-18h





PROGRAMME





8h45 Accueil café



9h Introduction, Pénélope Dechaufour et Elise Leménager-Bertrand (UPVM3)



9h15 -10h30 Session 1, Dramaturgies du geste : quels dialogues avec les arts et la matière ?



Présidence : Pénélope Dechaufour (UPVM3)



Laurent Berger, Le geste graphique et l'écriture performative dans le processus de création (UPVM3)



Carole Giudicelli, Le geste défaillant de la marionnette (UPVM3)



Laura Lahaye Vantroyen, Le geste à l’épreuve de l’eau dans L'été où le ciel s’est renversé de Claudine Galea et Debout, la joie de David Léon (UPVM3)



Questions, échanges



Pausé café



10h45-11h45 Session 2, Réécrire les mythes par le corps : des esthétiques de la superposition ?



Présidence : Sandrine Le Pors (UPVM3)



Iris Carré-Dréan, J’ai pris mon père sur mes épaules de Fabrice Melquiot : l’épique du « petit geste » (UPVM3)



Thaïs Cros, Suzy Storck de Magali Mougel : théâtre corporel et « réinvention mythologique » (UPVM3)



Questions, échanges



11h45-12h30 « La langue sait le corps qui ne sait rien », carte blanche à Pauline Picot, autrice-chercheuse (Université d’Artois), suivie d’une rencontre animée par Sandrine Le Pors (UPVM3)



Pause déjeuner



13h30- 14h45 Session 3, Geste et force tragique : quels renouvellements dramaturgiques ?



Présidence : Béla Czuppon (directeur de La Baignoire)



Mayeul Victor-Pujebe, Les gestes d’Irina dans L'Homosexuel ou La Difficulté de s'exprimer de Copi (Sorbonne Nouvelle)



Elise Leménager-Bertrand, Geste de béance ontologique : « la scène des sept hurlements » d'Edward Bond (UPVM3)



Sylvain Diaz, Chuter (Avec Marie Dilasser) (Université de Strasbourg)



Questions, échanges



14h45-15h30 Lectures performées par les Licence 2 études théâtrales, UPVM3 suivies d’une rencontre avec Claire Engel, comédienne-metteuse en scène, autour de Ceci est mon corps de Marie Dilasser, animée par Béla Czuppon (directeur de La Baignoire)



Pausé café



15h45-17h Session 4, Images de métamorphoses et transfigurations : des corps-récits ?



Présidence : Marianne Drugeon (UPVM3)



Pierre Lesquelen, Les corps « hors-texte » d’Howard Barker, Jon Fosse et Anja Hilling (Sorbonne Nouvelle)



Kassime Kamagaté, Le personnage chez Penda Diouf : entre masque et métamorphose (Sorbonne Nouvelle)



Cyrielle Dodet, Des corps poétiques pour métamorphoser des autopsies : à travers Depuis mon corps chaud de G. Soublin, Les Chants anonymes de Ph. Malone et Issues de Samuel Gallet (Université Champollion d’Albi)



Questions, échanges



17h -18h rencontre avec Philippe Malone, auteur, animée par Cyrielle Dodet (Université Champollion d’Albi)



19h30 Molotov Insect de Philippe Malone, lu par Béla Czuppon avec l’auteur (programmation La Baignoire, réservation obligatoire)





Remerciements :



Les organisatrices remercient chaleureusement l’ensemble des membres du comité scientifique, les équipes de La Baignoire pour leur accueil, le centre de recherche RIRRA 21 et Annick Douellou qui en assure le secrétariat mais aussi l’UFR 1 et le Département Théâtre et spectacle vivant de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 qui ont contribué à rendre cette journée possible. Merci également à Clémence Prévost pour l’affiche et les supports de communication de cet évènement.



Organisatrices :



Pénélope Dechaufour, MCF UPVM3



Élise Leménager-Bertrand, ATER UPVM3