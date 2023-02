Lancement de la résidence d'écriture de Sophie Lucet au Clos des Bernardines

Lancement de la résidence d’écriture de Sophie Lucet



Lecture-concert le 25 février à 18h au Clos des Bernardines

17 Place de la République, 41110 Saint-Aignan.

Entrée libre





«On la surnommait Poussin de Haie, du nom que l’on donnait autrefois aux enfants naturels dans le sud de la Manche. Rejetée par le village parce qu’elle a été conçue hors mariage, Marie-Lou épousera l’homme qu’on lui désigne. Nous sommes au début du XXe siècle et, à la campagne, une femme ne se révolte pas, elle accepte la souffrance comme une fatalité. Élevée à la dure, s’épuisant aux travaux des champs, Poussin de Haie élèvera à son tour ses enfants, parmi lesquels Irène, qui donna naissance à la narratrice.

«Trois vies, trois destins, trois générations racontent le long chemin parcouru par les femmes d’hier à aujourd’hui. Comme des chants singuliers qui se conjuguent en « roman vrai » et poignant, le roman de Sophie Lucet dit, à sa manière, le bouleversement intime de la parole des femmes au fil du temps. »



Adaptation et Lecture : Sylvie Robe

Composition musicale et contrebasse : Antoine Godey

«Le processus de création» : Causerie de Sophie Lucet

Pour participer à l'événement par Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/87806417415