L’habitat du chevalier entre guerre et amour (Lausanne)

L’habitat du chevalier entre guerre et amour





Vendredi 3 mars 2023



Université de Lausanne, Anthropole 2120





08h30: Introduction



08h45: Laurent Hablot (Ecole Pratique des Hautes Etudes), Les armoiries dans l'habitat du chevalier : signe de guerre/signe d’amour



09h15: Marcello Beato (Università di Trento/Università degli Studi di Firenze), Représentations amoureuses et chevaleresques dans la peinture du Moyen Âge tardif (13e-15e siècle). Fonctions et contextes



09h45: Ilaria Molteni (UNIL), Les livres du chevalier: l'habitat de René d'Anjou entre image et réalité



10h15: Pause



11h00: Clarisse Evrard-Guilbert (Université de Lille), "Orlando addomesticato" : la domestication de l'iconographie chevaleresque sur les cassoni et majoliques (XVe-XVIe s.)



11h30: Benjamin Deruelle (Univeristé du Québec à Montréal), Entre antiquités païenne, chrétienne, et moderne : une chevalerie pour la première modernité



12h00: Repas de midi



13h45 : Discussion animée par les étudiant.e.s