Séminaire Phi: Vertus et vanité de la littérature # 6-7

Le 16 février, la séance du séminaire Phi sera double et se tiendra en hybride. Toute personne désireuse d'y assister est priée d'écrire à Anne Teulade pour obtenir le lien de connexion (anne.teulade@univ-rennes2.fr)

Nous écouterons:



Anna ROLLAND (Rennes 2), pour une conférence intitulée



Satire au féminin, satire au masculin : étude comparée des ‘épîtres chagrines’ de Scarron et de Mme Deshoulières



et Cécile TARJOT (Rennes 2), pour une conférence intitulée



« Je vis, au travers les barreaux, la rue teinte de sang » : étude

croisée de deux récits carcéraux issus de la Révolution (Madame Roland et Louise-Emmanuelle de Châtillon).







Vertus et vanité de la littérature



Projet quadriennal du groupe Phi (2021-2025)



Porteuse du projet : Anne Teulade



Comité de pilotage : Gaëlle Debeaux, Audrey Giboux, Charline Pluvinet, Anne Teulade.



Une réflexion théorique sur les vertus et la vanité de la littérature pourrait sembler inactuelle. Le caractère intempestif du questionnement est assumé : il vise précisément à interroger la pertinence de qualités réputées anciennes et historiquement situées, à envisager à nouveaux frais leur fécondité théorique et à questionner pouvoirs et valeurs de la littérature dans une perspective résolument trans-séculaire.



Le groupe Phi a publié en 2016 un texte intitulé « Force et vertu de la fiction face à l'histoire immédiate », préface à l'ouvrage Pour un récit transnational. La fiction au défi de l'histoire immédiate, sous la direction de Yolaine Parisot et Charline Pluvinet, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016. La notion de vertu y était abordée de manière périphérique ; elle sera dans le présent projet considérée de manière plus frontale et l'idée des « vertus » de la littérature envisagée dans son extension maximale.



Nous proposons en effet d’entendre la notion de vertu dans toute sa richesse, du sens étymologique de courage et valeur de résistance, au sens médical d’efficience et aptitude à procurer un effet bénéfique, en passant par le sens moral. Il s’agira de creuser l’épaisseur de cette polysémie, sans replier et abolir la spécificité des vertus du littéraires dans des notions théoriques qui en seraient proches, mais en jouant de leurs rapprochements possibles et de leurs frontières.



Articuler vertus et vanité de la littérature suppose en outre de retourner le questionnement et de s’interroger sur les limites de l’effet pragmatique que l’on peut accorder au littéraire : faut-il nécessairement envisager la littérature à l’aune de son effectivité ? Si elle se révèle ou s’affiche vaine, sera-ce forcément une lacune et une défectuosité ? La vanité peut-elle constituer un régime voulu et intrinsèque même au littéraire ? À côté de ce couple vertus / vanité, comment penser une possible nocivité du littéraire, celle-ci est-elle le revers éventuel de son effectivité ?



Ce duo de termes (partiellement) antithétiques, vertu / vanité, dont toutes les connotations seront prises en compte, permet :



- des travaux sur un large empan chronologique, ne serait-ce qu'en raison des significations anciennes de ces termes ;



- une approche pluridisciplinaire (historique, philosophique, sociologique, anthropologique, écologique, etc.) des questions poétiques, sans limitation générique ;



- une perspective critique quant au rôle de la littérature en envisageant conjointement l'éloge et le procès de ses usages, ainsi qu’une analyser des discours tenus par et sur la littérature.









Prochaine séance: 16 mars 2023 : Dominique VAUGEOIS



Vertu et vanité du littérateur : le discours des écrivains sur les arts plastiques





Journée d'études: 31 mars 2023: Vertus mnémoniques du théâtre (programme à venir)











Activités 2021/2022



Séminaire



21 octobre 2021: Séance introductive (Gaëlle Debeaux, Audrey Giboux, Charline Pluvinet, Anne Teulade)



18 novembre 2021: Hélène BATY-DELALANDE : « Injonctions politiques et responsabilité historique des écrivains : continuer à dialoguer ? La NRF entre Paulhan et Drieu la Rochelle ».



9 décembre 2021: Christine FERLAMPIN-ACHER : « Les contes de Bretagne sont vains et plaisants : la matière arthurienne, entre fiction et engagement politique, du moyen âge à nos jours »



10 février 2022: Fabienne POMEL : « La fiction est un songe. Vanité et vertus thérapeutiques de la fiction allégorique médiévale »



31 mars 2022: Invitation de Christine BARON, pour la parution de son ouvrage sur les liens entre littérature et droit: La Littérature à la barre, CNRS Éditions, « Arts et essais littéraires », 2021.









Journée d'études, 15 avril 2022: Quelle éthique pour la littérature environnementale ?



Programme:





9h45 Introduction (A. Teulade)



10h : Anne-Rachel HERMETET (Université d’Angers)



« On ne fait pas de bonne (éco)littérature avec de bons sentiments »



10h40 : Lucie TAÏEB (Université de Bretagne Occidentale)



« Écrire un récit sans morale : quelle objectivité pour dire les dévastations environnementales ? »



11h30 : Nicolas CORREARD (Nantes Université)



« Les zootopies de l’âge classique à aujourd’hui : de l’environnement animal à la centralité des questionnements antispécistes »



14h30 : Bertrand GUEST (Université d’Angers)





« Gaïa, ou la Terre en tant qu’organisme : vertus et limites d’un art renouvelé du (grand) récit »



15h10 : Cécile BROCHARD (Université de Caen Normandie)



« La création au prisme des mythes guarani : Yñipyru d’Augusto Roa Bastos »



16h00 : Anne TEULADE (Université Rennes 2)



« Donner à voir la confrontation des ontologies à travers le roman historique, avec Joseph Boyden »