Sociologie de l'art contemporain / The Sociology of Contemporary Art (INHA Paris)

Peut-être plus que d’autres époques de l’histoire des arts plastiques, l’art contemporain semble appeler l’analyse sociologique. De fait, les dernières années ont vu se multiplier les recherches sur l’art moderne et contemporain inspirées par les méthodes de la sociologie ou de l’histoire sociale de l’art. Mais cette orientation est encore loin d’être courante, dans une discipline, l’histoire de l’art, qui a une longue tradition de défiance vis-à-vis des sciences sociales. Réciproquement, les sociologues sont relativement peu nombreux à s’aventurer sur le terrain de l’art contemporain. Cette journée d’étude entend donc encourager le développement d’un champ de recherche encore en devenir, avec pour conviction que la sociologie peut apporter à l’étude de l’art contemporain, mais aussi, réciproquement, que l’art contemporain constitue un objet d’étude fructueux pour la sociologie de l’art et de la culture, voire pour la sociologie en général. Au-delà de l’exercice de réflexivité universitaire sur l’état d’une spécialité, cette journée d’étude présentera un panorama de quelques grands enjeux de la recherche dans ce domaine.

PROGRAMME

9h15-9h30 Nicolas Heimendinger (Université de Lille, Centre d’Étude des Arts Contemporains) : Introduction à la journée d’étude.



9h30-10h Brianne Dubois (Sciences Po Paris, Centre de Sociologie des Organisations) : Cattelan est-il l’auteur des œuvres qu’il n’a pas fabriquées ? Ce que la sociologie du travail peut apporter à la compréhension d’un procès en art contemporain.



10h-10h30 Manon Faucher (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement) : Le photographe et le street-art : un intermédiaire ou un acteur du réseau artistique ?



11h-11h30 Maud Barranger-Favreau (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut Arts Création Théories Esthétique) : Le paradoxe de la vocation : du mythe subversif à l’idéal social.



11h30-12h Rafaelle Hassine (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Laboratoire d’Anthropologie Sociale) : Réaliser collectivement une œuvre d’art contemporain : consolider une image de marque ? Ethnographie du studio d’un artiste contemporain reconnu.



14h-14h30 Anne Bessette (Université Paris Nanterre, Centre de Recherche sur les Liens Sociaux) : Croisements disciplinaires sociologie / histoire de l’art : des rapports parfois complexes.



14h30-15h Mathilde Provansal (LMU München, Institut für Soziologie) : Usages et apports du pluralisme méthodologique dans l’étude des inégalités de genre dans l’art contemporain.



15h30-16h Stefano Agresti (Université de Rome « La Sapienza ») : Art Politics in Italian Contemporary Art Galleries 1967-1975: Notes for a Sociological Approach.



16h-16h30 Inès Dahn (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre Européen de Sociologie et de Science Politique) : Pour une sociologie des labels artistiques. « La Nueva Imagen » (1981) et la réception des tendances transnationales dans la critique d’art argentine.



16h30-17h Gloria Romanello (Aix-Marseille Université, Observatoire des publics et des pratiques culturelles), Daniela Sellen (École des Hautes Études en Sciences Sociales) : Stratégies de renouvellement urbain et enjeux curatoriaux : quelques retours sur le cas de Manifesta 13 à Marseille.



Discussion et conclusion de la journée.