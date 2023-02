Fiducia. Colloque éclaté sur le paradigme fiduciaire. Crédibilité, confiance, crédit dans les récits de soi (Sorbonne Nouvelle & Sciences Po Paris)

Fiducia.



Colloque éclaté sur le paradigme fiduciaire



Crédibilité, confiance, crédit dans les récits de soi



Journées d’étude des 8-9 février 2023, Sorbonne Nouvelle & Sciences Po Paris





Mercredi 8 février (Sorbonne Nouvelle, Maison de la recherche, 4 rue des Irlandais, salle Athéna)



13h30 : accueil des participants



13h45 : Emmanuel Bouju (Sorbonne Nouvelle, CERC) et Frédérique Leichter-Flack (Sciences-Po CHSP) : Introduction au colloque



1. Confiance, vérité et assignation narrative



14h : Tiphaine Samoyault (EHESS, CRAL-CNRS) : La fiction et le droit d’être vrai



14h30 : Loïse Lelevé (U. Rennes 2 et CERC) : « Feindre de croire aux balivernes » : le récit de soi du faussaire



15h : Alexandre Gefen (Sorbonne-Nouvelle, THALIM-CNRS) : L’assignation narrative dans les récits de soi



2. Crédit, identité et vocalité



16h : Judith Sarfati-Lanter (Sorbonne-Université) : Qui parlera pour le fleuve ? La crédibilité des voix de la nature en droit et en littérature



16h30 : Laurence Perron (UQÀM) : Kai Cheng Thom et la fabulation des fems féroces : de la parole fausse à la parole fictive.



17h : Sylvaine Guyot (New York University) : L’autothéâtre, ou le soi sur un plateau : de quelques dispositifs.



18h : Auctor in fiducia 1 : « Sortir du cadre »



Lecture-performance et discussion avec Olivia Rosenthal (à partir d’Un singe à sa fenêtre).





Jeudi 9 février (Sciences Po, campus Saint-Thomas, 1 place Saint Thomas, cour Gribeauval, salle K011)



9h : accueil des participants



1. Se raconter pour convaincre



9h30 : Smain Laacher (U. de Strasbourg) : Croire à l’incroyable. Un sociologue à la Cour nationale du droit d’asile



10h15 : Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (INALCO CESSMA) : Demandeur d’asile : l’impasse narrative



2. Obtenir d’être cru



11h15 : Khalil Khalsi (CELAT-UQAM) : Migrants et odyssée. Du lieu commun au lieu d’autorité



11h45 : Alexane Guerin (Sciences-Po CERI) : Le paradoxe épistémique de la victime idéalement traumatisée : Les victimes de viols ordinaires face aux injustices épistémiques agentielles



12h15 : Frédérique Leichter-Flack (Sciences-Po CHSP) : Que vaut la parole d’un accusé noir ? Le procès de Tom Robinson dans Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur et « l’injustice testimoniale »



13h : pause déjeuner



3. Gagner confiance



14h30 : Jean-Michel Chaumont (UCLouvain) : Attrition, résipiscence et contrition dans les récits de résistants communistes au sortir de la 2e guerre mondiale



15h : Charlotte Lacoste (U. de Lorraine) : « La vérité, toute la vérité, rien que la vérité ». L’importation du modèle testimonial en littérature et ses enjeux contemporains



15h30 : Frédérik Detue (U. Côte d’Azur) : Les témoignages des camps comme ‘images d’Epinal’ ?



4. Faire crédit



16h30 : Aurélie Barjonet (UVSQ) : Confiance, crédibilité et crédit du narrateur-descendant de troisième génération



17h : Olivia Lewi (Sorbonne-Université) : Récits de témoins ordinaires : l’espace et le corps comme garants de la crédibilité



18h : Auctor in fiducia 2 : « Donner asile »



Lecture-discussion avec Gwenaëlle Aubry (à partir de La Folie Elisa).