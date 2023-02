Jacques Rancourt, La traversée des langues. Essai sur le fonctionnement des langues à travers le monde

Ce livre est une exploration du fonctionnement des langues. Sans ignorer les théories scientifiques qui ont émergé tout au long du XXe siècle, il ne cherche pas à décrire formellement ses objets. Son regard se porte ailleurs. La traversée des langues soumet un nombre représentatif de langues du monde à une analyse autour de quelques notions choisies (le mot, la phrase, être et avoir, le genre, la possession, l’écrit et l’oral) en fonction de leurs différences par rapport au français. Elle s’appuie principalement pour cela sur des manuels d’apprentissage des langues, lesquels ont en commun de porter l’accent sur des particularités les distinguant de notre propre langue. Conçu ainsi, le livre réussit à rendre sensible au lecteur les différentes manières dont chaque type de langue parle, et d’un certain point de vue nous dit quelque chose d’unique de pourtant compréhensible. L’ouvrage s’achève sur une analyse du Chinois, langue « différente » par excellence.

Table des matières

Naissance de la parole

LA CONSTRUCTION D’UN MOT

La variation tonale

L’allongement vocalique

La réduplication

La composition

La flexion

La dérivation

L’agglutination

La construction polysynthétique

LA CONSTRUCTION D’UNE PHRASE

Langues isolantes

Langues flexionnelles

Langues agglutinantes

Langues polysynthétiques

ÊTRE ET AVOIR : DES VERBES ROIS

Des verbes en position dominante

Le verbe être dans tous ses états

Les acquis du verbe avoir

Verbes d’état ou verbes d’action ?

LA QUESTION DES GENRES

Non-recours aux genres

Les genres lexicaux

Les genres grammaticaux

La distribution des genres

POSSESSEURS ET POSSÉDÉS

Possession substantivale, pronominale et adjectivale

Possesseurs et possédés en présence d’un verbe

LANGUE PARLÉE, LANGUE ÉCRITE : L’AUTRE ET LA MÊME

Une langue mère

Une langue fille

Une fille-mère

Mère et fille

LE CHINOIS MANDARIN

Langue parlée et monosyllabes

Langue écrite et construction du sens

La syntaxe, une morphologie de la phrase

La conjugaison, les majuscules, le genre et le nombre

Bibliographie