Bernard Marcadé, Marcel Duchamp. La vie à crédit

Depuis sa mort en 1968, l’œuvre et l’influence de Marcel Duchamp, qu’André Breton qualifiait d’« homme le plus intelligent du XXᵉ siècle », n’ont cessé de s’imposer dans le paysage de l’art contemporain.



Du futurisme au cubisme, de Dada au surréalisme, l’art de Duchamp accompagne les grandes aventures esthétiques du XXᵉ siècle. Mais c’est surtout à partir des années 60 que son oeuvre s’impose comme une source incontestable pour les jeunes générations. On a beaucoup écrit sur Marcel Duchamp, on a beaucoup glosé sur ses oeuvres, on s’est très peu intéressé à sa vie.

Henri-Pierre Roché a écrit que « la plus belle oeuvre de M. D. [était] l’emploi de son temps ». Cette biographie développe cette hypothèse, avec la forte conviction que l’examen circonstancié de la vie de Marcel Duchamp fournit un accès privilégié à son œuvre. Au travers de cette vie faite d’une multitude de rencontres, de secrets et de rebondissements, nous assistons à l’élaboration d’un véritable art de vivre. Le mythe, initié par Breton, d’un Duchamp abandonnant la partie de l’art « pour une partie d’échecs interminable » est là pour corroborer l’aura d’un artiste dont la vie et les oeuvres restent toutes entières dédiées au paradoxe et à l’élégance.