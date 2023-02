Séminaire "Questions de recherche en littérature générale et comparée", Genève

Programme de Littérature comparée, Université de Genève



Séminaire de recherche annuel Questions de recherche en littérature générale et comparée



Mardi tous les 15 jours, 16h-18h





Printemps 2023



21 février

Thomas Hunkeler, UNIFR

Les avant-gardes et le nationalisme : une « contre-histoire » comparatiste et transnationale





7 mars

Frédéric Tinguely, UNIGE

Comparer les arts de comparer : une approche textuelle de l’anthropologie prémoderne





21 mars

Elisa Russian, UNIL

Soi-même comme les autres. Récits de vie et sciences sociales





4 avril

Camille Bloomfield, Sorbonne Paris Nord

Recherche-création-traduction : figures de la littérature comparée en sous-marin





18 avril

Dominique Jaillard, UNIGE

Quelques propositions pour une pratique comparatiste heuristique, « différentielle », expérimentale





2 mai

Daniel Barbu, CNRS

Le rôle de la comparaison en histoire des religions





16 mai

Conclusion