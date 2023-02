Annales Benjamin Constant, n° 46

VARIA

Gilles Malandain

Le naufrage de la Méduse et ses suites : retour sur un scandale (1816-1822)

Felipe Freller

Benjamin Constant et le problème de l’arbitraire : un décisionnisme modéré

Paschalis M. Kitromilides

Adamantios Korais reader of Benjamin Constant. An illustration of the transfer and reception of political ideas

Auguste Bertholet

Constant, Sismondi et la Pologne



INÉDIT

Barbara Selmeci Castioni

Une veuve libérale. Charlotte Constant, artisane de « la couronne que l’immortel auteur du Polythéisme ne peut manquer d’obtenir »

Lena Möschler

La genèse post-éditoriale d’Adolphe : les quatre premières éditions et la copie parisienne



HOMMAGE À KURT KLOOCKE

François Rosset, Un homme rare

Giovanni Paoletti, Le système et la nuance. Un souvenir de Kurt

Lucien Jaume, Kurt ou le Savoir et le Sourire

Denis Thouard, Simone et Kurt. Coppet dans la réconciliation européenne

Alain Laquièze

Ulrike Krauß

Comptes rendus