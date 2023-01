Laura Soudy-Quazuguel, Le chorégraphe et l'écrivain. Enjeux et modalités d'un dialogue renoué. Suivi de dix entretiens

Si la danse a partie liée avec la littérature c’est parce que cet art du mouvement a longtemps eu besoin d’une narration pour exister. En ce sens, lorsqu’au XXe siècle la danse s’affranchit du texte, elle s’affirme comme un art à part entière pouvant exister pour lui-même et par lui-même. Dans ce cas, pourquoi des chorégraphes contemporains français se tournent-ils de nouveau vers la littérature pour créer certaines de leurs œuvres chorégraphiques ? Face à une démarche qui pourrait s’apparenter à un simple retour en arrière, l’étude menée s’efforce non seulement de comprendre les enjeux de différents processus de création chorégraphique à partir d’une matière littéraire, elle-même interrogée, mais aussi de mettre en évidence les modalités de traitement du texte de son ébauche à sa finalisation. De la sorte, il est possible de percevoir à la fois ce qui persiste et ce qui change dans la mise en œuvre de ce dialogue renoué où littérature et danse s’enrichissent mutuellement.

Laura Soudy-Quazuguel, docteure en littérature française, professeure de lettres modernes et coordonnatrice en danse en Loire-Atlantique pour la DAAC du rectorat de Nantes. Ses recherches et expérimentations portent sur les liens entre littérature et danse contemporaine, et sur la danse à l’école.

