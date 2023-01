Lecture de poèmes du Printemps d’Agrippa d'Aubigné, choisis et présentés par Véronique Ferrer, lus par la comédienne Estelle Meyer (YouTube)

L’Association Humanisme Renaissance co-organise, avec la Fondation Antoine et Marie-Hélène Labbé pour la Poésie et les éditions Droz, la lecture de poèmes du Printemps d’Agrippa d'Aubigné, choisis et présentés par Véronique Ferrer, lus par la comédienne Estelle Meyer. Nous vous invitons à suivre l’évènement en direct le lundi 6 février 2023, à 18h30 précises, sur la chaîne Youtube Droz ou le compte Facebook de Droz - vous pourrez par la suite en retrouver l’enregistrement sur la chaîne Youtube Droz, aux côtés de la lecture précédente (celle d’une sélection de poèmes néo-latins de Jean Second en 2021).