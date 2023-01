Il existe des films parallèles. BD-conférence animée par Pierre Bayard & Léa Murawiec (Forum des images, Paris)

S’il est vrai, comme le postule la physique quantique, qu’il existe des univers parallèles, ne peut-on supposer qu’y figurent des films alternatifs, qui interfèrent avec ceux que nous regardons ?



BD-conférence animée par Pierre Bayard (écrivain et universitaire) et Léa Murawiec (dessinatrice).



Durée : 1h30



Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation…

Il existe d’autres mondes… Avec un tel titre (Les Éditions de Minuit, 2014), et celui de son dernier essai Et si les Beatles n’étaient pas nés ? (2022), il était écrit que Pierre Bayard serait de l’aventure. Non content de pratiquer la critique interventionniste en littérature, cet écrivain cinéphile consacre en effet l’une de ses trilogies à la théorie quantique et ses développements infinis.

Le temps d’un week-end, une carte blanche lui est offerte, où Jean-Philippe rencontre Matrix, inaugurée par une BD-conférence à deux voix et quatre mains avec la dessinatrice Léa Murawiec. L’occasion de découvrir aussi, en projection continue dans les espaces, un film inédit réalisé par Ezra Pontonnier et Nina Thirion-Abad, étudiant.es de l’Université Paris 8. Composé de récits de déjà-vus et autres interférences vécues, Ce n'est pas la première fois, complète le triptyque de Pierre Bayard au Forum des images.