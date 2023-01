Par-delà le clivage Nous-Eux : l’étranger intérieur (ENS Paris)

Par-delà le clivage Nous-Eux : l’étranger intérieur



Séminaire de recherche 2022-2023



Organisé par Lucia Angelino et Marc Crépon



Archives Husserl de Paris - Pays Germaniques UMR 8547 CNRS/ENS

Dans toutes ses formes connues, le « nous » — ce pronom unificateur — s’érige toujours face à un « eux », il se pose en s’opposant. Autrement dit, son affirmation semble indissociable d’une exclusion, et, corrélativement, de l’identification d’un ennemi, ou d’un autre extérieur. Toutefois, nous entrons dans une époque où aucune ligne claire ne peut plus être tracée entre « nous » et « eux », les proches et les lointains, les amis et les ennemis, l’intérieur et l’extérieur, le familier et l’étranger, puisque ce qui se passe « là-bas » se passe aussi « ici », et cet « ici » est toujours nécessairement un « ailleurs », en raison des circuits et des défis globaux, qui relient chacun d'entre nous avec le destin et la vie d’autres êtres humains. Désormais, nous devons répondre à des sollicitations qui ont un caractère global et qui émergent à la fois à distance et dans des relations de proximité.



Ce redécoupage ambivalent des frontières et cette « réversibilité de la proximité et de la distance » nous invitent à problématiser l’opposition entre « nous et eux », et à penser les conditions de possibilité d’un « nous » qui s'étendrait au-delà de notre sphère d'appartenance immédiate, au nom d'une condition partagée de vulnérabilité qui est coextensive à la vie humaine sous toutes ses formes.



Prendre en compte cette difficulté c’est ce qui doit ouvrir le chantier d’une question en travail depuis l’entre-deux-guerres — en tant qu’horizon du projet européen fondé sur l’idéal d’une paix et d’une fraternité universelle entre tous les hommes : comment dépasser le clivage « nous/eux » qui, dans sa contradiction absolue, semble appartenir à la structure même de la communauté dans tous ses concepts connus, philosophiques et politiques ? Autour de quelle figure pourrait-il se faire l’identification d’un « nous » cosmopolite — partagée entre les peuples — qu’aucune identité close et fixe ne soutient, ni de nation, ni de souverain ? Entre le « nous tous » de l’universalisme abstrait et le « nous autres » replié sur lui-même des nationalismes n’y-a-t-il pas une place pour le paradigme de l’écart liant qui intègre (et respecte) l’étrangeté de l’étranger ?



Programme



Vendredi 03 février 2023 |16h-18h| Salle Cavaillès

Dorothée Legrand (Archives Husserl – Pays Germaniques UMR 8547 CNRS-ENS)

La filiation au langage, un tiers entre eux et nous ?



Jeudi 09 février 2023 |16h-18h| Salle des Actes

Johann Michel (Université de Poitiers, École des Hautes Études en sciences sociales, CEMS/EHESS)

Étrangeté du sens et tiers interprétant



Vendredi 17 mars 2023 |16h-18h| Salle Cavaillès

Danielle Cohen-Levinas (Université Paris 4-Sorbonne, Archives Husserl, CNRS/ENS)

Moi, nous et le tiers



Vendredi 24 mars 2023 |16h-18h| Salle Celan

Jean-Claude Gens (Université de Bourgogne)

La constitution affective de la nostrité des vivants : la gratitude



Vendredi 14 avril 2023 |16h-18h| Salle Cavaillès

Vincent Delecroix (École Pratique des Hautes Études-Sorbonne)

La communauté des prochains



Vendredi 21 avril 2023 |16h-18h| Salle Cavaillès

Olivier Agard (Université Paris 4-Sorbonne)

Titre à préciser



Jeudi 11 mai 2023 |16h-18h| Salle Celan

François-David Sebbah (Université Paris Nanterre)

Titre à préciser



Mercredi 23 mai 2023|15h-17h| Salle Cavaillès

Gregory Cormann (Université de Liège, équipe Sartre de l’ITEM, CNRS/ENS)

Phénoménologie de l’étranger et haine de soi

Mercredi 14 juin 2023|15h-17h| Salle Celan

Bruce Bégout (Université Bordeaux Montaigne)

Le familier et l’étranger. Réflexions sur la typification de l’expérience humaine