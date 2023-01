Récits avec cartes (ENS Lyon)

Comment fonctionne un récit quand il s'appuie sur un document cartographique ?

Ce colloque s'intéresse aux nombreux textes qui, tout au long de l'histoire littéraire, ont interagi avec de véritables cartes.

Organisé par Liouba Bischoff, Raphaël Luis et Julien Nègre,

avec le soutien de l'ENS de Lyon, du CERCC, de l'IHRIM et de l'Institut Universitaire de France.



Table-ronde d'écrivains le 2 février à 16h15 en présence de Matthieu Duperrex, Diane Meur et Emmanuel Ruben.



Programme



Jeudi 2 février



9h Accueil des participants



9h30 Introduction, par Liouba Bischoff, Raphaël Luis et Julien Nègre (ENS de Lyon)



10h Cartes et littérature pour la jeunesse



Laurent Bazin (Université Paris-Saclay) et Éléonore Hamaide-Jager (Université de Lille), « Enjeux théoriques du recours à la cartographie dans la littérature pour la jeunesse (enfance et adolescence) » [double communication]

11h Pause



Fleur Hopkins-Loféron (CNRS), « Visite-guidée dans le Paris monstrueux des Aventures fantastiques de Sacré-Coeur, de Laurent Audouin et Amélie Sarn »

Christophe Meunier (INSPE Centre Val de Loire), « Cartographismes : Peter Sìs ou l’imagier des espaces »



12h30 Pause déjeuner



14h15 Récits contemporains avec cartes



Isabelle Ost (Université Saint-Louis Bruxelles), « Puissances de la représentation. Des effets de réel cartographiques dans quelques “récits avec cartes” contemporains de langue française »

Aurélien d’Avout (Université Saint-Louis Bruxelles), « Tentative d’inventaire d’une carte inventée. Description d’Olonne, de Jean-Christophe Bailly »

Laurent Demanze (Université Grenoble Alpes), « Faire le tour du propriétaire : défamiliariser le chez-soi »

15h45 Pause



16h15-17h45 Table-ronde : les écrivains et leurs cartes, avec Matthieu Duperrex, Diane Meur et Emmanuel Ruben, animée par Liouba Bischoff



Vendredi 3 février



9h Les cartes de l’aventure



Gaëlle Debeaux (Université Rennes 2), « Récits d’aventure et matérialité de l’objet-livre : usages ludiques de la carte dans trois romans américains contemporains »

Julie Gay (Université de Poitiers), « Les trésors de la carte : Explorations cartographiques et intrigue aventureuse chez R. L. Stevenson et H. G. Wells »

Élodie Raimbault (Université Grenoble Alpes), « L’ouverture par les cartes chez Rudyard Kipling »

10h30 Pause



11h Cartographier au XIXe siècle



Delphine Gleizes (Université Grenoble Alpes), « “La vue à vol d’oiseau de l’homme” : usages génétiques de la carte et mise en récit dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo »

Patrick Teichmann (Université de Mayence), « La carte de Cassini comme véhicule du patriotisme républicain : le rôle de la cartographie dans Nanon de George Sand »

12h Pause déjeuner



14h Lieux fictifs, lieux réels



Maria Luisa Mura (Université Aix Marseille), « La Provence de Jean Giono : perspectives cartographiques et retombées patrimoniales »

Henri Desbois (Université Paris Nanterre), « Cartographies d’outre-tombe. Les diplotopies lovecraftiennes et leur postérité cartographique »

15h Pause



Mandana Covindassamy (ENS Ulm), « La matrice des cartes dans l’œuvre de Judith Schalansky »

Nathalie Gillain (Université Saint-Louis Bruxelles), « Dreamlands Virtual Tour (2010-…), par Olivier Hodasava : le globe virtuel de Google, un dispositif de production littéraire »



16h30 Conclusion du colloque.