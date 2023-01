Isabelle Rachel Casta

Le travail de l’« obscure clarté » dans Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux

Paris, Classiques Garnier, Archives des lettres modernes, 2023

Le romancier Gaston Leroux a imaginé, dans son Fantôme de l’Opéra de 1910, un dispositif inédit où se font face art lyrique et art d’écrire, monstruosité légendaire et beauté archétypale. Ainsi le présent essai documente-t-il l’érotique mêlée des décors et des corps, au travail dans cette ode à la disgrâce.

