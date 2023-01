Giovedì 2 febbraio 2023 si terrà, presso l'aula Co-working del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Verona, il seminario “Centauri - Intrecci e ibridazioni tra letteratura e scienza", organizzato dalla Prof.ssa Rosanna Gorris Camos.

La Giornata, che si svolge nell'ambito della Winter School "Intrecci V - Generi e Ibridazioni", prevede l'intervento di docenti, ricercatori e dottorandi che metteranno in luce e analizzeranno i numerosi intrecci esistenti tra Letteratura e Scienza in opere di trattatistica, teatrali, saggistiche e narrative, dal XVI secolo alla contemporaneità. Il seminario - imperniato attorno alla metafora naturalistica della "greffe" (l'innesto) - sarà aperto dalla lectio della Prof.ssa Rosanna Gorris, che ne ha curato il progetto scientifico, dal titolo "Erbari e rizomi: Montaigne e le piante", che si prefigge lo scopo di mostrare come le immagini vegetali percorrano e strutturino da cima a fondo gli "Essais", rappresentando i canali che servono a Montaigne per sondare la materia e comprendere il funzionamento di un mondo in costante movimento.

Intervengono alla Giornata: Rosanna Gorris Camos, Daniele Speziari, Juliette Ferdinand, Valeria Averoldi, Maria Grazia Dalai, Beatrice Signorini, Luca Elfo Jaccond, Francesca Dainese.