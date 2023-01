Paul Arnould (dir.), Les géographies de Tintin

Pendant presque cinquante ans, Tintin a arpenté les cinq continents et navigué sur la plupart des océans, devançant même Armstrong sur la Lune. Et si Hergé ne fut pas un grand voyageur, il a créé assurément le dernier explorateur moderne et un modèle pour tous les géographes aventuriers. À la fois marin de haute mer et d’eaux douces, accessoirement plongeur sous-marin, Tintin est l’égal d’un Henry Morton Stanley, à la recherche de Livingston et des sources du Nil, ou d’un Albert Londres, courant aux quatre coins de la planète. Tintin et la Géographie forment un binôme inséparable.

Cet ouvrage, premier du genre, tente d’approcher les aventures du reporter sous l’angle géographique. Pas pour souligner l’évidence des clichés ou les erreurs d’un Hergé à la culture avant tout livresque – il n’y a jamais eu de lamas à Lima, par exemple –, mais pour explorer les subtilités géographiques du monde de Tintin, un monde qui ne semble plus tout à fait le nôtre.

Un livre qui, à travers vingt regards complices et critiques, éclaire le mythe d’un jour nouveau.

Préface de Jacques Langlois et postface de Olivier Roche, administrateurs de l’association « Les Amis de Hergé ».

Revue de presse

Paul Arnould était l’invité de Jean-François Cadet dans l’émission « Vous m’en direz des nouvelles ! » sur RFI.

« Les 20 et 21 janvier derniers, la Société de Géographie a organisé un colloque sur le sujet, invitant professeurs et tintinophiles convaincus Chacun a pu proposer une lecture de la façon dont Tintin fait de la géographie sans le savoir, sans le vouloir ou au contraire de façon construite et argumentée. Instructif ! »

F.B, L’Immanquable, juin 2018

« Il fallait y penser ! Globe-trotter, Tintin a arpenté tous les continents, et il fallait bien avoir l’esprit de géographes pour approcher les aventures petit reporter sous cet angle original. »

Sciences et avenir, août 2018

» Aujourd’hui ce sont les géographes qui s’emparent du sujet, avec bonheur il faut le dire. Excellente manière de voir comment les mobilités ont évolué. Un vrai régal ! »

L’Ours, novembre 2018

« [Ce livre] éclaire d’une façon originale les aventures du héros créé par Hergé. Parcourant les quatre coins de la planète, Tintin tisse de solides liens avec la Géographie. »

Daniel Oster, Cafés Géo.net, 27 août 2019

« Le sourire n’est pas absent, mais le sérieux scientifique est toujours présent, les auteurs ayant soigneusement relu le corpus hergéen à la lumière de leurs compétences. D’utiles tableaux (les 112 animaux, la géographie des insultes, les moyens de transport, les alcools) appuient de fines analyses. »

Pierre KERLEROUX, Historiens et Géographes, août 2020