Aden, n° 19 : "Allons au-devant de la vie ! La question des loisirs"

Avant-propos de la Rédaction : "On n'a pas tous les jours vingt ans !"

Antoine Resche : « Des voyages élitistes aux croisières de masse : la croisière à l’épreuve des années 1930 »

François Ouellet : « Jean Prévost et le loisir sportif. Sports collectifs et canotage »

Anne Mathieu : « La Gazette Dunlop et les loisirs. Sur Emmanuel Berl, Pierre Jamet, Jacques Kayser, Jean Moral, Pierre Scize, Simone Téry et quelques autres »

Olcay Karabag : « Aperçus sur les loisirs populaires dans les quartiers modestes d’Istanbul. L’œil de l’écrivain Osman Cemal Kaygılı »

Christophe Patillon : « Temps pour soi ou pour la classe ? »

Gérard Leidet : « Harmonies et fanfares en Provence. Un exemple du monde des musiciens amateurs dans les années 1930 »

Héritages des loisirs des années 30

Fabien Archambault : « Sport rouge ? La question de l’héritage du Front populaire dans le mouvement sportif de la gauche italienne de l’après-guerre »

Samon Takahashi : « A la découverte d’Albert Soulillou » (suivi d’un texte d’Anne Mathieu)

« Textes et Témoignages retrouvés »

Présentation d’Alexis Buffet

I-Les loisirs ouvriers en débat

II- Premières évasions… par Anne Mathieu

III- Le loisir, c’est de la culture

IV- L’art des loisirs

V- Zoom sur un numéro spécial de revue : VU

Textes de : Albert Thomas, Marcel Bidoux, Suzanne Sailly-Lainé, Clara Candiani, Jeannine Bouissounouse, Stéphane Manier, Maurice Constantin-Weyer, Max Corre, Juliette Pary, Suzanne Lacore, André Mantaigne, Yves Bonnat, René de Marmande, Madeleine Jacob, Maurice Rostand.



Du côté de Paul Nizan

En quête de Nizan

(rubrique sous la responsabilité présente de Pierrick Lafleur)



Comptes rendus

(rubrique sous la responsabilité de Fabrice Szabo et de Stéphane Thomas)

Par Alexis Buffet, Michel Bertrand, Marie Bouchez, Marie-Claude Chaput, Jean-Numa Ducange, Francesco Giliani, Mathieu Grignon, Charles Jacquier, Pierrick Lafleur, Jean-François Laplenie, Gilles Losseroy, Emmanuel Mattiato, François Ouellet, Christophe Patillon, Manuelle Peloille, Bernard Pudal, Fabrice Szabo, Allison Taillot, Stéphane Thomas, Gilles Vergnon, Françoise Willmann.

Rédaction

Directrice de publication : Anne Mathieu

Rédaction en chef : Collectif

Adjoints à la Rédaction : Mathieu Grignon et Fabrice Szabo

Conseillers de la Rédaction : Pierrick Lafleur, Jean-Luc Martinet, Gilles Vergnon

Rubrique « Textes et Témoignages retrouvés » : Alexis Buffet

Rubrique « Du côté de Paul Nizan » : Pierrick Lafleur pour ce numéro 19

Rubrique « Comptes rendus » : Fabrice Szabo et Stéphane Thomas

Photos : Christophe Patillon pour le Centre d’Histoire du Travail (CHT)

Illustrateurs : Jean-René Kerézéon, Maxime Marino (Pour les 1re et 4e de couverture), Tamanna Rohani



Comité de Lecture

Rédaction + Patrice Allain, Yves Ansel, Lothar Baier †, Marie Bouchez, Vincent de Coorbyter, Patrick Dubuis, Francesco Giliani, Gilles Kersaudy, Mathilde Lévêque, Gilles Losseroy, Pauline Michaud, Pascal Ory, François Ouellet, Tangui Perron, Bernard Pudal, Marleen Rensen, Allison Taillot.