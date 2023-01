La République de Harrington (1611-1677) de la Première Révolution anglaise à la Révolution française (Paris)

Cette rencontre, qui rassemblera des historiens de la pensée politique, a pour but de présenter et de discuter deux ouvrages récents consacrés à l’œuvre de James Harrington, penseur républicain majeur de la première Révolution anglaise, adversaire philosophique de Hobbes et opposant politique à Cromwell. Bien après sa mort, ses idées ont essaimé en Angleterre, en Amérique et dans l’Europe des Lumières pour inspirer divers projets de gouvernement et ce, jusqu’au cœur de la Révolution Française.

Programme:



15h30 Accueil

16h00 Ouverture par Blandine Kriegel (Université Paris Nanterre)

16h15 Conférence de Rachel Hammersley (Newcastle University): James Harrington. An Intellectual Biography (Oxford University Press, 2019).

16h45 Discussion par Luc Borot (IRCL, Université Paul Valéry, Montpellier 3)

17h00 Questions

17h15 Conférence de Myriam-Isabelle Ducrocq (Université Paris Nanterre): La République de Harrington dans la France des Lumières et de la Révolution (Oxford University Studies in the Enlightenment, 2022).

17h45 Discussion par Stéphanie Roza (Triangle, ENS Lyon)

18h00 Questions

18h15 Clôture

18h30 Cocktail