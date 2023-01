Les périodiques comme médiateurs culturels; Avec P. Aron & G. Guyot-Rouge (Séminaire PéLiAS - périodiques littérature, arts, sciences — Sorbonne nouvelle)

Séminaire PéLiAS (périodiques littérature, arts, sciences)

Les périodiques comme médiateurs culturels

Vendredi 27 janvier 2023, Maison de la recherche - Sorbonne Université, 28 rue Serpente, salle 408, 16h-19h



Paul Aron (Université Libre de Bruxelles) : La poésie des revues professionnelles



Nombre d’associations ou de secteurs professionnels publient des périodiques consacrés à leur secteur d’activité. Cela est vrai des coiffeurs comme des gaziers ou des médecins. Depuis le XIXe siècle, et jusque bien tard dans le XXe, ces périodiques impriment également des poèmes, généralement en vers, et parfois liés au métier de leurs auteurs. Ce sont ces derniers qui m’intéressent. Ils permettent à la fois de saisir au plus près les motivations des poètes amateurs, et de corréler leurs thématiques et leurs intentions avec les spécificités d'un milieu professionnel.



Gaëlle Guyot-Rouge (Université Paris-Saclay) : À propos d’un chapitre d’En rade : les ptomaïnes ou « alcaloïdes cadavériques » dans la presse spécialisée et généraliste en 1886



En mars 1887, Joris-Karl Huysmans publie dans la 5e livraison de La Revue indépendante d’art et de littérature dirigée par Édouard Dujardin, le neuvième chapitre d’En rade[1]. Jacques Marles, exilé au château de Lourps, y parcourt le « feuilleton scientifique » d’une revue relatant la découverte de composés organiques spécifiques. Cette lecture le précipite dans une rêverie, qui envisage le développement d’une nouvelle industrie du parfum, dont la matière première serait les cadavres ; puis l’émergence de techniques de transformation des corps en arômes destinés à l’ingestion, amenées à renouveler les rites de commémoration des morts. Portant à son paroxysme l’esprit de goguenardise huysmansien, ce passage offre l’exemple archétypal d’une migration de travaux scientifiques récents vers le champ artistique et littéraire. C’est au titre de ces transferts, dont les périodiques constituent à la fois l’origine et le terme, que nous l’interrogerons. Un premier terrain d’enquête est la fiction développée par le chapitre IX d’En rade, qui renseigne sur la place prise par les périodiques dans la vie quotidienne des contemporains. L’épisode porte également trace des pratiques de lecture et d’écriture de Huysmans : Huysmans y démarque une publication scientifique contemporaine. Intitulée Ptomaïnes et Leucomaïnes : sur les alcaloïdes dérivés de la destruction bactérienne ou physiologique des tissus, celle-ci a été présentée oralement par le médecin et chimiste Armand Gautier, devant ses pairs lors des séances de l’Académie de médecine des mercredi 12 et 19 janvier 1886, puis publiée dans Les Bulletins de l’Académie de médecine et en volume par le libraire éditeur Georges Masson. Or, entre janvier 1886 et mars 1887, où le chapitre d’En rade en propose un réinvestissement littéraire remarquable, le mémoire d’Armand Gautier s’avère avoir été l’objet de nombreux relais dans la presse, assurant la « circulation » active de ses contenus dans les réseaux périodiques et éditoriaux contemporains. C’est aux formes singulières de cette circulation, à sa structure et à ses contenus, que nous nous sommes, dans un second temps, intéressée, pour en proposer une cartographie ; ceci dans la perspective de mesurer, en dernier lieu, l’impact de ces médiations dans la réutilisation littéraire par Huysmans, de ces connaissances neuves, au centre d’une controverse scientifique dont nous explorerons parallèlement les enjeux.

—



La séance sera accessible également en ligne. Les demandes d’inscription pour la séance en ligne sont à adresser à norbert.verdier@u-psud.fr et alexiakalantzis@gmail.com.

—

Organisateurs :



Hélène Védrine (Sorbonne Université, CELLF 19-21)



Norbert Verdier (Paris-Saclay, EST-GHDSO)



Alexia Kalantzis (UVSQ, CHCSC)

—



Comité scientifique :



Evanghelia Stead (UVSQ, CHCSC & IUF)



Hélène Gispert (Paris-Saclay, EST-GHDSO)



Viera Rebolledo Dhuin (UPEC, CRHEC)



Hélène Védrine (Sorbonne Université, CELLF 19-21)



Norbert Verdier (Paris-Saclay, EST-GHDSO)



Alexia Kalantzis (UVSQ, CHCSC)

—

Contacts :



alexiakalantzis@gmail.com



norbert.verdier@u-psud.fr



Label MSH Paris-Saclay & CELLF 19-21.











[1] Joris-Karl Huysmans, En rade, édition présentée et annotée par Jean Borie, Paris, Folio Gallimard, 1984. Première édition : Joris-Karl Huysmans, En rade, Paris, Tresse et Stock, 1887.