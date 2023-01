Séminaire Valéry 2023, ITEM (ENS, Paris)

Séminaire Valéry 2023

La deuxième année du premier cycle de séminaires de recherche sera encore consacrée aux brouillons et notes préparatoires rédigées pour le « Cours de Poétique » tenu par Valéry au Collège de France entre 1937 et 1945 et par lui rebaptisé « Cours de Poïétique ». Alors que ces cours ont été effectivement prononcés, imprégnant ainsi de manière considérable la réception de Valéry dans l’après-guerre, leur texte (et a fortiori leur contenu conceptuel), est resté essentiellement inédit jusqu’à nos jours, et il n’a donc pas pu être pris en compte par la critique se développant autour de l’œuvre de cet auteur à partir des années 1970. Pourtant, Valéry semble tenter à travers ces leçons une systématisation de son esthétique, une théorie de la littérature prenant en compte le rapport entre auteur, œuvre et lecteur, et jusqu’à une ré-conceptualisation partielle de son « système » philosophique. Au lendemain de la parution de sa première édition critique, chez Gallimard, en deux volumes, aux soins de William Marx, l’équipe Valéry se penche sur le cours pour en comprendre la genèse conceptuelle et la relation avec l’ensemble de l’œuvre.

Nous travaillerons à la fabrication d’un dictionnaire notionnel susceptible d’orienter le lecteur à travers les notes préparatoires au Cours de Poétique, mais aussi à produire des premiers éléments d’interprétation de la théorie exposée au fil de ces nombreuses années d’enseignement. Nous étudierons également la genèse et la réception de ces 197 leçons.

Les séances sont ouvertes à tout chercheur souhaitant participer à ces travaux collaboratifs et elles auront lieu les :

20/01/2023

03/02/2023 (le matin seulement)

17/03/2023

14/04/2023

26/05/2023

16/06/2023

Coordination : Benedetta Zaccarello