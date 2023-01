Jean-Marc Durand-Gasselin, La Théorie critique

Le terme « Théorie critique » recouvre les productions intellectuelles d’auteurs aussi variés que Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Axel Honneth ou Hartmut Rosa. Ils se sont réclamés d’un même marxisme interdisciplinaire cherchant à diagnostiquer les contradictions de la société capitaliste, au prisme d’une dialectique de la raison. Avec la révolution industrielle et la révolution démocratique, dans le contexte de la grande industrie, de l’État social, des médias de masse et aujourd’hui du néolibéralisme et de la révolution numérique, les idéaux des Lumières se sont heurtés à des formes pathologiques de la raison telles que la domination technocratique, la généralisation des conduites instrumentales et calculatrices ou la diffusion d’images factices du bonheur. Les concepts de réification, de mimèsis, d’agir communicationnel, de besoin de reconnaissance ou encore de résonance permettent de comprendre pourquoi la raison moderne, originellement orientée vers l’émancipation, se trouve en grande partie mise en échec par ses propres formes dégradées. Ce livre offre une synthèse sans équivalent des grands auteurs d’un courant toujours fécond, qui nous aide à interpréter les contradictions du monde contemporain.

SOMMAIRE

Introduction - Les Lumières, Marx et la Théorie critique

Encadré 1. Continuités, ruptures et divergences dans la Théorie critique

I. Théorie critique de la catastrophe européenne I : le projet d’Horkheimer

Le marxisme allemand dans les années 1920 : une constellation divisée

Encadré 2. Lukacs et Bloch, le romantisme et la modernité allemande

Le projet d’Horkheimer : marxisme interdisciplinaire et philosophie sociale

Encadré 3. Francfort, l’Institut de recherche sociale et la Revue de recherche sociale

Les thèses de Pollock : concentration, intégration et capitalisme d’État

La caractérologie psychosociologique de Fromm et le programme de recherche sur l’autorité et la famille

Encadré 4. Intégration, autoritarisme et libéralisme : la modernité allemande en perspective

Le marxisme esthétique d’Adorno et de Benjamin : fétichisme de la marchandise et industrie culturelle

Benjamin et l’alliance du marxisme avec le romantisme et le messianisme

Encadré 5. Marxisme classique, « marxisme occidental » et Théorie critique

Adorno : marxisme et musicologie critique

Les propriétés théoriques de la Théorie critique

II. Théorie critique de la catastrophe européenne II : la modernité et son ambivalence

Encadré 6. Destin comparé de quelques intellectuels juifs allemands exilés en Amérique

La Dialectique de la raison et sa stratégie critique

Encadré 7. Cercle de Vienne, Horkheimer et fin de la raison

Une voie partiellement alternative : la politologie critique de Neumann

et Kirchheimer

Les Études du préjugé et la reprise des projets de recherche en Allemagne

Le pessimisme d’Horkheimer et ses difficultés

Adorno et la dissonance dialectique dans l’éthique : Minima Moralia

Adorno et la dissonance dialectique dans la philosophie moderne : la Dialectique négative

La Querelle du positivisme

L’art et la dissonance dialectique : la Théorie esthétique

Le marxo-freudisme en Amérique : les trajectoires comparées de Fromm et Marcuse

Fromm, l’impuissance et la peur de la liberté

Marcuse : Eros avec la civilisation

III. Théorie critique et démocratie : Habermas

De l’étude de l’opinion politique à la théorie de l’espace public politique

L’espace public politique moderne : émergence et dialectique

Construire une théorie critique à partir de l’agir communicationnel

Penser l’entente : agir communicationnel, pragmatique universelle et situation idéale de parole

Articuler l’entente avec la société et l’évolution sociale : la mise en langage du sacré

La place de l’activité instrumentale et stratégique, et les différents types d’intégration sociale

Les éléments du monde vécu et leur logique de développement : progrès et régression

Relire La Dialectique de la raison, faire face au néoconservatisme montant

Encadré 8. Théorie critique, analyse économique et néolibéralisme

Pensée postmétaphysique, postmodernisme et postsécularité : la raison en question

Encadré 9. Manière de faire des théories critiques

L’éthique de la discussion : U et D

La théorie du droit et le processus démocratique

Encadré 10. Les « petits écrits politiques » : la question allemande, l’Europe, le cosmopolitisme

IV. Renouveler la théorie critique à partir des mouvements sociaux : Honneth

Le défi théorique d’une génération : penser la lutte sociale avec et contre Habermas

Encadré 11. Nouveaux horizons théoriques et déplacement de l’axe généalogique

L’enjeu des luttes : le besoin de reconnaissance

Néolibéralisme, réification et « retour des classes sociales »

L’idée du Droit de la liberté

La liberté effective des Modernes dans ses segments affectifs, économiques et politiques

Encadré 12. Honneth et la philosophie sociale française

V. Faire une théorie critique de la relation au monde et de la modernité emballée : Rosa

Les deux fils directeurs néoromantiques de la subjectivité authentique et de la cage d’acier

La cage d’acier d’un monde en constante accélération : la stabilisation dynamique

Les pathologies de l’accélération et l’idée de résonance

Encadré 13. Anthropologie philosophique et Théorie critique

Conclusion. La Théorie critique comme document et comme héritage

Repères bibliographiques.