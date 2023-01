Simone Schwarz-Bart & André Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire : héroïnes de l'esclavage, t. II

Simone et André Schwarz-Bart ont publié, il y a plus de trente ans, une encyclopédie en six volumes intitulée Hommage à la femme noire mettant à l'honneur les femmes noires les plus célèbres à travers les siècles et les continents qui ont lutté pour leur liberté et leur indépendance. Ce sont les textes originaux de ces six ouvrages initialement parus en grands formats, illustrés de centaines de tableaux et peintures d'époque et disparus de chez les libraires depuis des décennies, que Simone Schwarz-Bart et Caraïbéditions ont souhaité republier. Pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces textes, il a été décidé de ne pas reproduire l'aspect "encyclopédie" des ouvrages avec leurs illustrations, annexes et citations d'auteurs, et de les publier dans un nouveau format.