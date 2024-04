Igor Krtolica, Deleuze et Guattari. Une philosophie des devenirs-révolutionnaires

« Au premier chapitre de L’Anti-Œdipe, et donc au seuil de leur œuvre, Deleuze et Guattari affirment que le problème fondamental de la philosophie politique est le désir de servitude. »

L’œuvre de Deleuze et Guattari est une philosophie des devenirs-révolutionnaires, qui est à la fois ancrée dans son époque et en rupture avec elle. Dans L’Anti-Œdipe et Mille plateaux, Deleuze et Guattari veulent en effet : théoriser le potentiel révolutionnaire qui s’est manifesté en Mai 68 et qui a rouvert les possibles dans l’histoire, par une combinaison originale de révolution sociale et de révolution désirante (théorie des minorités) ; analyser les conditions qui ont permis le retournement de ce moment révolutionnaire en une vaste contre-révolution mondiale, avec les nouvelles formes de répression des minorités (théorie du néo-fascisme) ; et déterminer les moyens d’élargir la brèche ouverte dans l’histoire par le mouvement de Mai 68 et contribuer à dresser l’organisation révolutionnaire qui lui a fait défaut (théorie de la machine de guerre minoritaire et révolutionnaire). S’exprime là tout un effort pour revitaliser les forces sociales et en libérer le potentiel révolutionnaire. Cet horizon n’est-il pas encore le nôtre ?

Igor Krtolica est maître de conférences en philosophie à l’Université Picardie-Jules Verne et directeur de programme au Collège international de philosophie. Son travail porte principalement sur la philosophie française contemporaine, ses sources dans l’histoire de la philosophie classique et moderne, et ses liens avec les arts et les sciences. Il travaille actuellement sur le rapport entre philosophie de la nature et philosophie politique. Il a publié en 2015 le « Que sais-je ? » sur Deleuze.