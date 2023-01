Langues anciennes, méthodes modernes (séminaire en ligne)

Dans le cadre du programme "Enseignement des langues anciennes du Moyen Âge à nos jours, linguistique et didactique des langues anciennes" de l'axe "Transferts des savoirs en Méditerranée", l'U.M.R. 7297 Textes et Documents de la Méditerranée Antique et Médiévale (Aix Marseille Université) organise le séminaire "Langues anciennes, méthodes nouvelles ?".

Ce séminaire, qui aura lieu sur ZOOM, est le résultat de l'intérêt grandissant pour les méthodes "actives" qui sont de plus en plus utilisées dans l'enseignement des langues anciennes. Il a comme objectif de s'interroger sur la façon d'enseigner le latin et le grec ancien. En effet, bien que les publications à ce sujet commencent à se développer (cf. notamment Lloyd M.E. et Hunt E., Communicative Approaches for Classical Languages, Bloomsbury Academic, 2021), une comparaison entre la méthodologie appliquée dans l'enseignement des langues vivantes et celle appliquée à l'enseignement des langues anciennes fait encore défaut.

Le point de départ sera ainsi la recherche qui a été accomplie dans le cadre des langues vivantes et, plus particulièrement du grec. Il s'agira de voir pourquoi il faut considérer les langues anciennes comme des langues étrangères et les enseigner en tant que telles, d'observer ce que les acquis de la recherche sur l'enseignement du grec en tant que L2/langue étrangère peuvent apporter à l'enseignement du grec ancien, de voir comment les méthodes appelées "actives" sont appliquées dans certaines universités du monde anglophone (University of Kentucky, UMass Boston, University of Oxford) et, enfin, de réfléchir sur la meilleure façon d'adapter la didactique des langues vivantes aux besoins très spécifiques de l'enseignement des langues anciennes.

Le séminaire commencera le 1er février 2023, et aura lieu chaque mercredi à 17h. Les interventions seront faites en français, anglais, latin et les personnes intéressées sont priées d'entrer en contact avec Théodosios Polychronis.



Programme



1 Février



Alexandra SIDERIDOU (Université Rennes II) "Principes de l'enseignement du grec en tant que langue seconde/langue étrangère"



8 Février



Théodosios POLYCHRONIS (Aix-Marseille Université TDMAM) "Applications des méthodes de l'enseignement du grec en tant que L2 à l'enseignement du grec ancien"



15 Février



Julie GALLÉGO (Université de Pau et des Pays de l'Adour) "La méthode audio-orale de l'enseignement du latin et son application à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour"



22 Février



Jacqueline CARLON (UMass Boston) "What Second Language Acquisition (SLA) suggests about teaching students to read classical languages"



1 Mars



Jorge TARREGA "A rudimentis usque ad auctores: Spoken Latin at the University of Massachussetts, Boston" (en latin)



8 Mars



Anne-Hélène KLINGER-DOLLÉ et Valérie GITTON-RIPOLL (Université de Toulouse) "Renouveler l'enseignement du latin par un manuel grand débutants et un site pédagogique complémentaires"



15 Mars



Kelly MACFARLANE (University of Alberta) "The (Latin) cases : a possible bridge between Active Latin and Grammar-Translation"



22 Mars



Terence TUNBERG/Milena MINKOVA (University of Kentucky) "Active and universal Latin in the Institute for Latin Studies at the University of Kentucky: history, philosophy, methods and experiences (including the online curriculum)" (en anglais et en latin)



29 Mars



Maria-Luisa AGUILAR (Universitat de València) "De copia verborum: quid et quomodo discatur exemplo VIAe LATINAe" (en latin)



12 Avril



Séverine CLÉMENT-TARANTINO (Université de Lille) "Respicio et quae sit me circum copia lustro. Pratiquer le latin après trente ans d'études et vingt ans d'enseignement: risques, bénéfices et limites d'un renouvellement pédagogique et personnel radical" (en français et en latin)



19 Avril



Halima BENCHICK-LEHOCINE et Sarah ORSINI (Université Grenoble-Alpes) "Le latin 'vivant' à destination des L1 de l'Université de Grenoble-Alpes : un premier bilan"



26 Avril



Melinda LETTS (University of Oxford) "Active Latin/Ancient Greek at Jesus College, Oxford and in the Oxford Ancient Languages Society: formal and informal initiatives, student engagement and some early results".

Organisation & contact

Théodosios Polychronis polychronistheo@msn.com

Lien visio-conférence

https://us02web.zoom.us/j/88394810768?pwd=blhl- NnNsZCsvWmV2dXRUVEZFOFNKQT09

Comité scientifique

- Théodosios Polychronis, TDMAM

- Christian Boudignon, AMU, TDMAM

- Sylvain Brocquet, AMU, TDMAM

- Emmanuèle Caire, AMU, TDMAM

- Pedro Duarte, AMU, TDMAM