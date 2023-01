Le discours et la langue, n° 132 : "Politiquement incorrect" (dir. Emmanuelle Prak-Derrington, Dominique Dias)

Le discours et la langue n° 132

Politiquement incorrect

Sous la direction de Emmanuelle Prak-Derrington et Dominique Dias



Le politiquement incorrect est dans l'air du temps. Serait-il en passe de devenir le nouveau mainstream discursif, après des décennies de « bien-pensance » et de « censure » politiquement correctes ? En analyse de discours, le politiquement incorrect est généralement traité dans l’ombre du politiquement correct. L’objectif du présent numéro est de l’aborder ex positivo, en éclairant certaines des pratiques propres à l’incorrection revendiquée.

Liste des contributeurs.trices (par ordre alphabétique): Dominique Dias, Jean-Marie Klinkenberg, Emmanuelle Prak-Derrington, François Provenziano, Maria Saltykov, Odile Schneider-Mizony, François Vaucluse, Laura Zinzius ; Varia : Claire Hugonnier, Nowenn Lorenzi Bailly, Claudine Moïse