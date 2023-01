Fantasy en séries : "Qui suis-je ?" Construction et évolution de l'identité dans les séries TV de Fantasy (en ligne)

Les Têtes Imaginaires (revue Fantasy Art and Studies) et le podcast Histoire en séries organisent les 3 et 4 février 2023 de 14h à 18h CET une journée d'études en ligne consacrée à la construction et l'évolution de l'identité dans les séries TV de Fantasy.

Programme

Vendredi 3 février 2023

14h-14h15 : Viviane Bergue et Nicolas Charles – Introduction



Session 1 : Récit d’apprentissage et jeunesse en construction

Présidée par Nicolas Charles et Florie Maurin

14h15-14h50 : Marie Barailler – La Figure de la princesse dans les séries animées de fantasy à destination de la jeunesse : petites filles modèles ou adolescentes rebelles ?



14h50-15h25 : Élise Ternoy – Le Bien, le Mal et la fin de l’idéal parental : passage à l’écran d’un malaise axiologique en fantasy pour la jeunesse



15h25-15h40 : pause



Session 2 : Identité féminine, magie et sororité

Présidée par Justine Breton

15h40-16h15 : Sabrina Lusuriello – Soeurs, sorcières et stéréotypes : l’identité féminine dans Charmed



16h15-16h50 : Clémence Huguet – Mère ou sorcière ? Le dilemme personnel de Yennefer de Vengerberg dans la série The Witcher



16h50-17h25 : Marie Kergoat – Reine double, période trouble – House of the Dragon : donner une voix à la chronique historique



Samedi 4 février 2023

Session 3 : Se connaître, se perdre, se construire : identités en mouvement

Présidée par Viviane Bergue

14h-14h35 : Isabelle-Rachel Casta – L’Étrange Cas de Cordelia Chase : de la garce insensible au guide spirituel



14h35-15h10 : Angélique Salaun – Jinx, une identité explosée



15h10-15h45 : Célia Jacquet – « A girl is Arya Stark of Winterfell » : Construction de l’héroïne indomptée à la croisée des archétypes dans Game of Thrones



15h45-16h : pause



16h-16h35 : Florie Maurin – « Qu’est-ce que vous êtes ? » : la sanctification d’Alina Starkov dans Shadow and Bone



16h35-17h10 : Claire Cornillon – Fluidité des identités dans la série de fantasy The Magicians



17h10-17h30 : Justine Breton – Conclusion

Pour recevoir les liens de connexion et assister à la journée d'études : billetterie HelloAsso de l'événement