Ces dernières années, le matérialisme est à la mode, notamment avec l'émergence des new materialisms. D'une pensée traditionnellement dominée dans l'histoire de la philosophie, le matérialisme se mue en pensée dominante dans le champ universitaire. Or, comme toute étiquette en "isme", il s'agit d'une catégorie large qui subsume imparfaitement une diversité de périodes, de corpus, d'idées, de pratiques d'écriture qui vont de l'atomisme antique aux nouveaux matérialismes contemporains, en passant par les Lumières matérialistes du XVIIIe siècle, le marxisme et le féminisme matérialiste. L'idée du séminaire est moins de partir du présupposé d'un fond théorique commun que de prendre en charge cette diversité, voire les tensions qu'elle suppose. Le séminaire Matérialisme.s se veut avant tout un espace d'accueil de la recherche la plus actuelle sur les philosophies matérialistes et leurs histoires.



Demande du lien de connexion à : guillaume.coissard@ulb.be

Calendrier du séminaire :



Jeudi 26 Janvier 2023 : Frédéric Neyrat, Discussion autour de son livre Litterature and materialisms. 16h-18h. Salle NA4.302.



Jeudi 16 Février 2023 : Colas Duflo, Fictions politiques matérialistes. 16h-18h. Salle du CIERL.



Jeudi 16 Mars 2023 : Sophie Audidière, À l’école du livre voluptueux : La Mettrie et le corps lecteur. 16h-18h. Salle NA4.302.



Jeudi 20 avril 2023 : Yves Citton, « Para-matérialismes pour altermodernités ? », 16h-18h, Séance en visioconférence.



Jeudi 11 mai 2023 : Charles Devellennes, Autour de Diderot et du livre Positive atheism. 16h-18h. Salle NA4.302.