Colloque « Couper/coller. Le journalisme aux ciseaux du XIXe siècle à Internet » (ENS de Lyon)

« Couper/coller. Le journalisme aux ciseaux du XIXe siècle à Internet »



Colloque organisé par Stéphanie Dord-Crouslé et Sarah Mombert



Dans le cadre de l’ANR Numapresse



Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023



École Normale Supérieure de Lyon



Ce colloque international clôt le projet de l’ANR Numapresse consacré à l’histoire des pratiques de la reproduction journalistique. Après deux ans d’atelier de recherche consacré aux « journaux voleurs » du XIXe siècle à l’ENS de Lyon, le colloque élargit la perspective à la fois chronologiquement (de la Révolution française à aujourd’hui) et méthodologiquement, en faisant dialoguer littéraires, médiologues, historiens, juristes, linguistes, dans une perspective trans-nationale.



PROGRAMME

Jeudi 09/02/2023



Aux origines – Présidence : Paul Aron (Université libre de Bruxelles)

10h30-11h : Adeline Wrona (Sorbonne Université) – « Le siècle des trafics : Girardin et la création du Voleur, retour aux sources »



11h-11h30 : Olivier Bara (Université Lyon 2) – « L’homme aux camélias et Le Voleur : Charles Lautour-Mézeray »



11h30-12h : Nejma Omari (Université Montpellier 3) et Nicolas Bianchi (Université d’Aix-Marseille) – « Médiapoétique d’un journal voleur : Le Compilateur »



Circulations I – Présidence : Sarah Mombert (ENS de Lyon)

14h-14h30 : Barbara T. Cooper (Université du New Hampshire) – « Couper/coller : Quand Le Voleur et d’autres journaux diffusent l’histoire d’un crime à Haïti à l’heure de la libre circulation des textes »



14h30-15h : Ellen Gruber Garvey (New Jersey City University) – « Recirculation at Home: Nineteenth Century Newspaper Clipping Scrapbooks in the US »



La reproduction et le droit – Présidence : Adeline Wrona (Sorbonne Université)

15h30-16h : Will Slauter (Sorbonne Université) – « A History of the Right to Copy: The Berne Convention, European Legislation, and Copyright Exceptions for the Press in the Late Nineteenth Century »



16h-16h30 : Amélie Chabrier (Université de Nîmes) – « Les procès des journaux voleurs dans la Gazette des tribunaux »



16h30-17h : Paul Aron (Université libre de Bruxelles) – « Les maquettes imitées : une pratique médiatique mineure mais constante »





Vendredi 10/02/2023



Matérialité du couper/coller – Présidence : Olivier Bara (Université Lyon 2)

9h-9h30 : Joël Langonné (UCO Niort) – « Le couper-coller à l’interface de la matérialité du journal : que se passe-t-il donc quand la pince du typographe remplace les ciseaux du SR ? »



9h30-10h : Blandine Lefevre (Université Sorbonne Nouvelle) – « D’un titre l’autre, d’une visée l’autre : les seuils des articles volés, des journaux voleurs aux agrégateurs de news »



Études de cas – Présidence : Olivier Bara (Université Lyon 2)

10h30-11h : Sarah Mombert (ENS de Lyon) – « L’Estafette, une entreprise de presse prédatrice dans les zones grises de la loi »



11h-11h30 : Morgane Avellaneda (Université de Strasbourg) – « L’Esprit des journaux, un compilateur à travers le temps »



11h30-12h : Stéphanie Dord-Crouslé (CNRS) – « Le Journal des faits (1850-1854) est-il un journal voleur ? »



Circulation II – Présidence : Amélie Chabrier (Université de Nîmes)

14h-14h30 : Andreas Beck (Ruhr-Universität Bochum) – « Fake news en temps de guerre 1866 : Comment une feuille prédatrice française dévore le sens d’illustrations allemandes »



14h30-15h : Lisa Bolz (Sorbonne Université) – « Les journaux voleurs en Allemagne »



Pratiques du couper/coller – Présidence : Amélie Chabrier (Université de Nîmes)

16h-16h30 : Juliette De Maeyer (Université de Montréal) et Aleksandra Kaminska (Université de Montréal) – « Couper le papier, coller les idées ? Répertorier les gestes, outils et pratiques du couper-coller »



16h30-17h : Alicja Jaworska (Université de Varsovie) – « Couper/coller comme trait constitutif du discours d’information – ses traces dans le discours à l’ère numérique »