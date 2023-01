Journée d'étude "Pierre Dubreuil, regards croisés" (Lille)

L’Institut pour la photographie et le Palais des Beaux-Arts de Lille s’associent pour une journée d’étude autour de l’exposition

Pierre Dubreuil. Tableaux photographiques (1872-1944)

Auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille - Entrée rue de Valmy - 59 000 Lille

10 février 2023

Cette journée réunira six spécialistes français, belges et suisses de la photographie de la fin du XIXe et de la première partie du XXe siècle. Elle sera l’occasion d’enrichir la connaissance de l’œuvre de cet artiste lillois qui a joui d’une reconnaissance internationale de son vivant mais dont le travail reste aujourd’hui très méconnu. Ces différentes interventions permettront d’examiner la place singulière de Dubreuil parmi les photographes pictorialistes et au sein des sociétés photographiques du Nord de la France, ses liens avec la Photo-Sécession américaine, l’influence de l’art belge sur sa production ou encore le rôle et la symbolique des objets dans ses photographies.

PROGRAMME

10H00-10H15 : Mot d’accueil Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la photographie des Hauts-de-France

Bruno Girveau, directeur du Palais des beaux-arts de Lille.

Introduction des commissaires : Alice Fleury et Camille Belvèze, conservatrices du patrimoine.



10H15-11H00 : Pierre Dubreuil : un pictorialiste français atypique ?

Michel Poivert, Professeur d’histoire de l’art, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Cette intervention se propose de resituer Pierre Dubreuil dans la communauté des photographes pictorialistes afin de dégager les traits de sa singularité. Quelle a été sa réception critique lors des salons de photographie, quelles ont été ses prises de positions ? A-t-il été considéré comme un photographe pictorialiste singulier ? La question de sa « modernité » dans le contexte d’un art photographique « antimoderne » est posée.



11H00-11H45 : Pierre Dubreuil : son implication au sein des associations photographiques d’amateurs de Lille et de Belgique

Sylvie Astier, Docteure en histoire de l’art contemporain, IRHiS ULille

Pierre Dubreuil rejoint le groupe d’amateurs de la jeune Société photographique de Lille, fondée en 1890. Dans les premiers temps il s’investit discrètement, puis peu à peu, après ses premiers succès aux expositions internationales, prend part plus activement et partage sa pensée artistique dans quelques écrits. Après la Première Guerre mondiale, il reprend une activité de sociétaire au sein de l’Association Belge de Photographie à la section de Bruxelles, ville où il réside depuis 1924. En quelques années, il devient un des membres les plus influents ; nommé président en 1930, Pierre Dubreuil aspire à vouloir développer le groupement belge.



11H45-12H30 : Pierre Dubreuil et Alfred Stieglitz, une discussion par l’image

Camille Mona Paysant, Docteure en histoire de l’art, actuellement en post-doctorat avec la Terra Foundation for American Art et l’INHA

Cette intervention se propose d’explorer la nature des liens entre Pierre Dubreuil, Alfred Stieglitz et sa Photo-Sécession, référence incontournable de la scène artistique et photographique, au tournant du 19e et du 20e siècle. Évoluant au sein des mêmes cercles prestigieux, ils développent des affinités artistiques indéniables sans pour autant se croiser. Stieglitz décide néanmoins, à la grande surprise de l’artiste lillois, d’exposer son travail lors de l’Exposition Internationale de Photographie Pictorialiste à l’Albright Art Gallery de Buffalo en 1910. Cet événement fait date dans l’histoire de la photographie en tant que première exposition consacrée au médium dans un musée d’art américain. Ce geste soulève la question : pourquoi leur relation ne s’est-elle pas développée au-delà du cadre de l’image ?



[ Déjeuner libre ]



14H45-15H30 : L’influence de l’art en Belgique dans l’oeuvre de Pierre Dubreuil

Xavier Canonne, Directeur du Musée de la Photographie à Charleroi.

Quelles furent les sources d’influence de l’art en Belgique sur l’oeuvre de Dubreuil au moment de son installation dans ce pays ? Proviennent-elles essentiellement des arts plastiques ou peut-on explorer d’autres pistes ? Il serait opportun, en se hasardant aux hypothèses, d’examiner la situation des avant-gardes en Belgique et de rechercher d’autres influences potentielles, notamment dans le cinéma d’avant-garde.



15H30-16H15 : Pierre Dubreuil face aux défis du flou

Pauline Martin, Conservatrice, Responsable du service exposition à Photo Elysée, Lausanne.

Durant la période pictorialiste, les débats sur la meilleure façon de produire le flou le plus subtil sont nombreux et virulents. Pierre Dubreuil y participe notamment par un article intitulé « De l’enveloppement » paru dans Photo-Gazette en 1903. À l’appui de ce texte et en le réinscrivant dans son contexte historique, on dressera un aperçu des enjeux posés par le flou à cette époque et des réponses parfois paradoxales qui y ont été données.



16H15-17H00 : Les choses vues par Pierre Dubreuil

Sylvie Aubenas, Directrice du département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France.

Dans l’oeuvre singulière et mal connue de Pierre Dubreuil, les natures mortes occupent une place très importante. Même si de Kertesz à Man Ray nombreux sont les photographes à avoir renouvelé le genre dans l’entre-deux-guerres, Pierre Dubreuil l’aborde de manière différente. Sa modernité n’est pas celle des autres. Le choix et l’agencement des choses photographiées seront ici étudiés et replacés dans un contexte plus large.

