Comment Proust devint écrivain

Gérard Genette résumait non sans malice les trois mille pages d’À la recherche du temps perdu en une formule lapidaire : "Marcel devient écrivain". Pour conclure le centenaire de la mort du romancier, Antoine Compagnon et Matthieu Vernet ont invité les meilleurs spécialistes à répondre à cette question aussi simple que radicale : "Comment Proust devint-il écrivain ?". Soit aussi : quand prit-il conscience d’être écrivain, et quand d’être un grand écrivain ? Comment cette conscience se modifia-t-elle au cours de sa carrière d’écrivain ? Et comment la conscience de l’écrivain que fut Proust évolua-t-elle au cours des décennies qui suivirent sa mort, jusqu’à ce jour ? Fabula vous invite à découvrir le programme de ces deux journées qui se tiendront au Collège de France, les 19 et 20 janvier.

(Illustration : dessin autographe de M. Proust)