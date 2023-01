1, 2, 3… regarde ! La photo, le livre, l’enfant (Paris)

Colloque international, organisé par la Bibliothèque nationale de France / Centre national de la littérature pour la jeunesse, le Fonds patrimonial Heure joyeuse - médiathèque Françoise-Sagan et le laboratoire CELLAM-GRECES de l’Université Rennes 2, avec le soutien de l’Afreloce.

Si la littérature pour la jeunesse est fréquemment illustrée de dessins, qu’advient-il lorsque ces illustrations sont des photographies ? Dès la fin du XIXe siècle, à la faveur des développements techniques qui ont facilité l’impression de ce type d’image, la photographie s’est taillée une place de choix dans les livres pour enfants et les ouvrages photographiques se sont multipliés, des abécédaires aux documentaires en passant par les contes de fées, les livres de voyages, les novellisations de films et les livres d’artistes.



En circulant dans les littératures européennes et américaines, de 1860 à nos jours, ce colloque se propose d’explorer les liens étroits entre les livres pour la jeunesse et la photographie. Il entend s’interroger sur les motivations des auteurs de ces ouvrages, mettre à jour les dispositifs

phototextuels et examiner comment texte et photographies s’articulent pour faire sens pour un jeune lecteur.



Ce colloque international se propose d’accueillir les réflexions des acteurs de la chaine du livre, photographes, écrivains, éditeurs mais aussi bibliothécaires et libraires ainsi que les analyses de chercheurs de différents horizons disciplinaires.



Le programme : https://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/2023-colloque-photo-livre-enfant.pdf



Jeudi 9 mars 2023



Bibliothèque nationale de France

Site François-Mitterrand, Petit auditorium, Quai François Mauriac - 75013 Paris



Vendredi 10 mars 2023

Médiathèque Françoise-Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris





Entrée gratuite sur inscriptions :

Jour 1 :

https://bnf.tickeasy.com/fr-FR/produit?Famille=2235066467140400006



Jour 2 :

https://www.billetweb.fr/1-2-3-regarde-la-photo-le-livre-lenfant