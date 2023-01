La notion de littérature mondiale. Rencontre-débat avec Kébir Ammi (écrivain), Alexandre Gefen (CNRS), Karen Haddad (Université Paris Nanterre), Jean-Marc Moura (Université Paris Nanterre)

Qu’est-ce que la littérature mondiale ? Peut-elle seulement exister ? Depuis plus de vingt ans, la question a suscité un nombre impressionnant de travaux théoriques et critiques qui interrogent les répartitions linguistiques planétaires, redéfinissent les canons traditionnels et redessinent les espaces et les temporalités du monde littéraire. Ces débats qui renouvellent l’étude des relations littéraires internationales demeurent curieusement absents du domaine de langue française, à de rares exceptions près.



Nous avons invité des spécialistes de cette question ainsi qu’un écrivain publiant dans un contexte international, afin de débattre des diverses interprétations de la notion de littérature mondiale et des pratiques d’analyse, d’écriture et de lecture, nouvelles ou non, qu’elle pourrait promouvoir.