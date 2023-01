La fabrique médiatique des récits de vie. Circulation des biographèmes de Vapereau à Wikipédia (Lyon)

La fabrique médiatique des récits de vie. Circulation des biographèmes de Vapereau à Wikipédia

19-20 janvier 2023

19 janvier : Maison des Sciences de l'homme de Lyon- Lyon 7e, 14 avenue Berthelot, Espace Marc Bloch

20 janvier: Ecole Normale Supérieure de Lyon-Lyon 7e, 15, parvis René Descartes, salle D2, 117

Jeudi 19 janvier

Maison des Sciences de l'homme de Lyon



10 h : Café d’accueil



10h30-11h00 : Introduction



SESSION 1 : BIOGRAPHÈMES EN SCENE

Présidence : Marine Wisniewski (Université Lyon2, IRIHM)



11h00-11h25 Olivier Bara (Université Lyon2, IRIHM)

« Mirage des biographèmes : Bocage, ouvrier-comédien républicain »



11h30-11h55 Marjolaine Forest (université Lyon2, IRIHM)

« Biographèmes de l’actrice romantique, Marie Dorval, de Vapereau à Wikipedia : histoires d’un théâtre romantique entre reconductions et créations



12h00-12h25 Fleur Hopkins-Loferon (CNRS, Thalim)

« Mythologie personnelle et omniprésence médiatique : la starification des fakirs au music-hall (1920-1930)



12h30-12h45 Discussion



SESSION 2 : BIOGRAPHEMES EN FABRIQUE

Présidence : Sarah Al Matary (Université Lyon 2, IHRIM, IUF)



14h00-14h25 Sarah Mombert (ENS de Lyon, IHRIM)

« La collaboration littéraire. Un motif médiatique viral et ses variants »



14h30-14h55 Anthony Glinoer (université de Sherbrooke)

« Les biographèmes éditoriaux »



15h00-15h25 Marie-Clémence Régnier (université d’Artois)

« Lieux de vie et de séjour des écrivains : la fabrique d’un imaginaire biographique situé (fin XVIIIe-XXIe siècles)



15h30-15h45 : Discussion

15h45-16h00 : Pause



16h00-16H25 Séverine Sofio (CNRS, CRESPPA/CSU)

Sinuosités et retournements de la vie posthume d’Adélaïde-Guiard (1803-2023)



16h30-16h55 Johanna Cappi (Sorbonne Université- Gripic)

« Récits de vie médiatiques de grands reporters : Lucien Bodard, Brigitte Friang, Jean Lartéguy, Yves Courrière »



16h55-17H15 Discussion



Vendredi 20 janvier

Ecole Normale Supérieure de Lyon, site Descartes, Salle D2, 117, Lyon 7e



SESSION 3 : BIOGRAPHEMES EN PERSONNE

Présidence : Martine Boyer-Weinmann (université Lyon 2, Passages XX-XXI)



9h00-9h25 Filippos Katsanos (RIRRA21)

« Les vies imaginaires d’Ann Radcliffe : la romancière de la terreur dans la culture médiatique française »



9h30-9h55 Marie-Lise Poirier (Université de Québec, Montréal)

« Intimes reliquats d’une vie d’artiste au XIXe siècle : subjectivité et biographèmes dans les récits de vie consacrés à Paul Gavarni (1804-1866)



10h00-10h25 Stéphanie Dord-Crouslé (CNRS, IHRIM)

« »De quel droit ma jambe appartient-elle à Villemessant ? » Flaubert en lutte contre la circulation médiatique de ses biographèmes »



10h30-10h45 : Discussion

10h45-11h00 : Pause



11h00-11h25 Adrien Rannaud (Université de Toronto)

« Portrait, célébrité et humour dans la presse artistique québécoise des années 1940 : le cas du chroniqueur Roger Parent »



11h30-11h55 Odile Chatirichvili (Collège de France, Université Grenoble Alpes)

« Raconter une vie mathématique : la fabrique médiatique d’Alexandre Grothendieck »



12h00-12h15 : Discussion



SESSSION 4 : BIOGRAPHEMES A L’EPREUVE

Présidence : Yoan Vérilhac (Université de Nîmes, RIRRA21)



13h30-13h55 Julien Schuh (Université Paris Nanterre, CSLF)

« Emblématique biographique : mécanismes de production de récits de vie fin de siècle »



14h00-14h25 Mélodie Simard-Houde (Université du Québec à Trois-Rivières)

« »Le serrurier et la châtelaine », ou le « vécu » au coeur d’un procès littéraire »



14h30-14h55 Fabio Libasci (université d’Udine)

« Du biographème au mythe : le cas Roland Barthes »



15h00-15h15 : Discussion



15h15-15h40 Alexandre Gefen (CNRS, Thalim)

Contraintes médiatiques et créativité biographique en régime numérique



15h45-16h10 Béatrice Latini (Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Thalim)

« Pour une logique de l’auto-biographémique »



16h15-16h45 : Discussion

16h45 : Fin du colloque