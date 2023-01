"Donnez-nous des héroïnes !" Les nouvelles puissances du féminisme (MK2 Bibliothèque, Paris)

Donnez-nous des héroïnes !

Qu’elles lisent, écrivent ou incarnent des personnages de roman, les femmes sont encore obligées de jouer des coudes pour avoir une place à elles dans les livres. Elles ont pourtant une multitude d’histoires et de savoirs à raconter et transmettre. Une table ronde, féminine et littéraire avec les écrivaines Jennifer Tamas, (Au NON des femmes, Éditions Seuil) et Camille Laurens (Fille, Gallimard).

Cinq ans après #MeToo, où en sommes-nous ? La mobilisation mondiale sans précédent ne cesse d’interpeller la société dans son fonctionnement, du traitement des violences sexuelles à l’autonomie des femmes. Des conférences tout au long de l’année pour comprendre et penser de nouvelles relations entre les sexes.

Un cycle de tables rondes conçu en collaboration avec Cécile Daumas (Libération).

