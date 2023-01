"Littérature et pièges herméneutiques". Conf. de Maxime Decout (Séminaire "L'écriture de la pensée", F. Noudelmann & B. Clément, Sorbonne & en ligne)

Le vendredi 13 janvier 2023 de 14:00 à 16:00

le séminaire "L'écriture de la pensée" recevra

Maxime DECOUT

Comme toutes nos séances désormais celle-ci sera hybride. Vous pourrez nous rejoindre physiquement à la Sorbonne (Escalier I, 2e étage, salle de la bibliothèque du 19e siècle, entrée par la rue de la Sorbonne, la rue Saint-Jacques ou la rue Cujas); et virtuellement par zoom en activant ce lien (https://nyu.zoom.us/j/98230860859)

Si vous voulez nous rejoindre en Sorbonne il vous faudra présenter à l'entrée une invitation à retirer aurpès de bpe.clement@gmail.com





Maxime DECOUT, Littérature et pièges herméneutiques



La littérature, à la différence de textes strictement informatifs comme les recettes de cuisine ou les notices de montage, se caractérise par sa polysémie et par la nécessité de l’interprétation. Mais les résultats du geste herméneutique du lecteur sont loin d’être garantis. La frontière entre interprétation et surinterprétation est parfois plus poreuse qu’on ne le souhaiterait, comme le rappelait Umberto Eco. Or nombreux sont les textes qui, à partir du XXe siècle, ont choisi de jouer de cette ambivalence et de ces risques, en minant le cheminement interprétatif du lecteur par l’entremise de véritables pièges herméneutiques. Qu’elles reprennent le modèle du roman policier à énigme pour le faire dérailler ou qu’elles se présentent comme des textes imposteurs, ces œuvres ont cherché à piéger leur lecteur pour dynamiter son enthousiasme herméneutique et sa confiance dans l’interprétation des signes. C’est cette situation singulière qu’il s’agira d’explorer.



Bibliographie indicative

Dominique Bolzinger, La Méthode de Sherlock Holmes. De la clinique à la critique, Paris, Éditions Campagne Première, « En question », 2012.

Maxime Decout, Pouvoirs de l’imposture, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2018.

Maxime Decout, Éloge du mauvais lecteur, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2021.

Jacques Dubois, Le Roman policier ou la modernité, Paris, Nathan, « Le texte à l’œuvre », 1992.

Umberto Eco, Les Limites de l’interprétation, Paris, Grasset, 1992.



Notice bio-bibliographique :



Maxime Decout est professeur à l’université de la Sorbonne et membre junior de l’IUF. Il est l’auteur de plusieurs essais dont Albert Cohen : les fictions de la judéité (Classiques-Garnier, 2011), Écrire la judéité (Champ Vallon, 2015) et l’Album Romain Gary (Bibliothèque de la Pléiade, 2019). Il a participé à la publication des œuvres de Perec dans la Bibliothèque de la Pléiade (2017) et a publié, aux Éditions de Minuit, un ensemble de quatre essais qui portent sur l’herméneutique en littérature : En toute mauvaise foi (2015), Qui a peur de l’imitation ? (2017), Pouvoirs de l’imposture (2018) et Éloge du mauvais lecteur (2021).