Jean-Christophe Abramovici, Les Hystériques. En attendant Freud

Si le premier récit des voyages de la matrice dans le corps féminin se perd dans la nuit des temps, les fantômes de l’hystérie existent. Il faut relire les textes médicaux du passé pour être mieux à même de débusquer les stéréotypes qui affleurent toujours dans nos représentations. Dans cette anthologie, de Paré à Charcot, tous héritiers de Galien, les médecins furent les inventeurs de l’hystérie, les auteurs d’une mystification du féminin ; ils brandirent pendant des siècles cette maladie supposée menacer les femmes.

C’est cette parole médicale à la fois foisonnante et en apparence homogène que cette anthologie veut faire entendre… en attendant Freud.

INTRODUCTION

Jean-Christophe Abramovici

Des voix masculines

Les noms de la chose

La matrice platonicienne

La faute à Ève

La folle du logis

Enfermements

Médecine d’antan

Répétitions et différence

Le goût des mots

L’hystérie fantôme



*



Galien

Des lieux affectés (circ. 160)

Présentation



Georges Gilles de la Tourette

Traité clinique et thérapeutique de l’hystérie (1891)

Présentation

Considérations historiques



Ambroise Paré

Deux Livres de chirurgie (1573)

Présentation

De la suffocation de la matrice, appelée des femmes, le mal de la mère, et de ses causes

Les signes que tôt la femme aura suffocation de matrice

Les signes pour connaître si une femme est morte ou non par une suffocation de matrice



Jean Astruc

Traité des maladies des femmes (1761)

Présentation

De la passion hystérique ou suffocation utérine

I. DESCRIPTION

II. CAUSES

III. SYMPTÔMES

IV. DIAGNOSTIC

V. PRONOSTIC

VI. CURATION



Nicolas Chambon de Montaux

Traité des maladies des filles (1785)

Présentation

De la fureur utérine ou nymphomanie

De l’amour insensé, selon les modernes



Étienne-Jean Georget

De la physiologie du système nerveux (1821)

Présentation

Description de l’hystérie



Paul Richer

Études cliniques sur la grande hystérie, ou hystéro-épilepsie (1881)

Présentation

Préface de J.-M. Charcot

De la grande attaque hystérique complète et régulière.

Prodromes

Troubles psychiques



Jean-Martin Charcot

Leçons du mardi à la Salpêtrière (1887-1889)

Présentation

Policlinique du mardi 17 janvier 1888, septième leçon: Hystérie à grandes attaques

Policlinique du mardi 5 février 1889, treizième leçon: deux cas d’hystéro-neurasthésie chez l’homme

Policlinique du mardi 19 février 1889 quinzième leçon. e cas. Chez un israélite : paralysie et contracture hystérique développées à la suite d’un repos (sommeil) de plusieurs heures sur la terre humide

Policlinique du mardi 12 mars 1889, dix-septième leçon : hystérie et dégénérescence chez l’homme



Index nominum